האקדמיה ללשון: עדכון חשוב לציבור

גולשים וחובבי השפה העברית שנתקלו בימים האחרונים בקשיים בגישה למערכות המידע המרכזיות של האקדמיה ללשון העברית, יכולים לנשום לרווחה. האקדמיה ללשון העברית פרסמה היום (חמישי) הודעה חשובה ורשמית לציבור הגולשים, ובה היא מבשרת על חזרתו לפעילות של אתר האינטרנט המרכזי של המוסד, לאחר שנפל קורבן למתקפת סייבר משמעותית.

לפי הודעת האקדמיה, השיבושים הקשים נגרמו בעקבות מהלך מכוון של גורמים זרים. "לאחר המתקפה של גורם עוין על אתרי האקדמיה ללשון העברית, שב אתר הבית לפעול במלואו", נמסר מטעם הנהלת האתר.

במסגרת מאמצי ההתאוששות והחזרה לשגרה של צוותי המחשוב, מרבית הכלים הפופולריים והיומיומיים כבר זמינים שוב לקהל הרחב. באקדמיה הבהירו כי בימים האחרונים אפשר גם לחזור ולהשתמש באופן שוטף בדף המילה, במילון המקוון ובלוחות הנטייה של הפועל והשם.

מאגרי המידע הגדולים עדיין מושבתים

לצד הבשורות המעודדות על חזרת הפלטפורמה המרכזית, בארגון מציינים כי אירוע הסייבר טרם הסתיים לחלוטין וכי חלק מהמערכות המורכבות והעמוקות יותר של המוסד עדיין דורשות טיפול ונותרו חסומות בשלב זה.

על פי העדכון, מאגרי המידע של המילון ההיסטורי, אתר "מונחי האקדמיה" וחלק ממאגרי המידע האחרים של המוסד עדיין אינם זמינים לשימוש הציבור.

באקדמיה ללשון העברית פועלים בשעות אלו בשיתוף אנשי מקצוע כדי להתגבר על שאריות התקלה ומסרו לסיכום: "אנחנו פועלים להחזרת כל המערכות לתפקוד מלא בהקדם האפשרי. תודה על הסבלנות".