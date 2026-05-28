אחרי חילופי האש באיראן: מחיר הנפט מזנק, גם בישראל

לאחר שבמהלך הלילה, תקפו כוחות ארצות הברית באזור בנדר עבאס בדרום איראן, ואיראן ביצעה בתגובה שיגורים לעבר בסיסים באזור, הבורסה לא חיכתה ומראה את אותות נפיצות המצב, מחירי הנפט זינקו שוב מעל ל-90 דולר לחבית.

מחירי הנפט זינקו בכשניים וחצי אחוזים, כאשר מחיר הנפט הממוצע בעולם חצה את 90 הדולר לחבית לראשונה מזה שבועות, ועומד כעת על כמעט 91 דולרים, בעוד מדד הברנט המסמן את מחירי הנפט המגיע מהמזרח התיכון ומשמש בעיקר את אסיה והאזור עומד על 96.6 דולרים לחבית.

גם במשק הישראלי צפויים לראות את השפעת העלייה, כאשר הבורסה פתחה את היום בירידות מדדים יחסיות בעקבות ההתנגשות, בעוד מחירי האנרגיה שמרו על מגמת עלייה.

עליית מחירי הנפט בסוף החודש עלולה לפגוע בישראלים. מחיר הדלק החודשי נקבע לפי ממוצע מחיר הנפט בחמשת הימים האחרונים של החודש, כך שלמרות הצניחה בשער הדולר, מחיר הנפט ישאיר את מחיר הבנזין לצרכן גבוה.