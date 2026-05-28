טליה איינהורן מגיבה לשמועות סביבה

פרופסור למשפטים וחברה בוועדת גרוניס טליה איינהורן, נמצאת בימים האחרונים תחת מתקפה ושאלות סביב העבר האקדמי שלה - זאת ברקע ביקורת של השמאל נגד החלטת הוועדה בעניין מינוי רומן גופמן.

הבוקר, איינהורן ביקשה לשים קץ לשמועות והתייחסה להאשמות נגדה. בדבריה היא כתבה: "לטובת התוהים על מהימנות קורות החיים שלי: הקריירה האקדמית שלי, רשימת הפרסומים, התפקידים האקדמיים והפעילות הבינלאומית שלי מפורטים באתר הבית שלי.

במיוחד אציין כי בחירתי כ־titular member באקדמיה הבינלאומית למשפט השוואתי — מעמד המבוסס על בחירת עמיתים מכל העולם — היא אות להכרה בינלאומית במחקר האקדמי שלי.

באשר לאוניברסיטה הראשונה שבה כיהנתי במשך שנים אחדות כפרופסור מן המניין וחברת סגל בפקולטה למשפטים: מדובר ב־Concordia International University Estonia בטאלין, אסטוניה, ששמה שונה לימים. בית הספר למשפטים ממשיך לפעול כיום בשם Tallinn Law School במסגרת Tallinn University of Technology.

ההוראה הייתה באנגלית, ולימדתי שם משפט בינלאומי פרטי של הקהילייה האירופית ומשפט עסקי בינלאומי. רבים מהסטודנטים השתלבו בהמשך במוסדות האיחוד האירופי, באקדמיה ובמשרדי עורכי דין מובילים".