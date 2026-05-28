תרחיש בלהות: מתקפה של מאות רחפנים על ישראל

‏סא"ל (מיל') אלי מאירי מזהיר כי על ישראל להיערך למתקפה של מאות רחפני נפץ: "זה דברים שאנחנו רואים במלחמת רוסיה-אוקראינה"

‏סא"ל (מיל') אלי מאירי, סמח"ט שריון במילואים וממייסדי 'אל הדגל', התראיין היום (חמישי) ברדיו 103fm ואמר: "ישראל חייבת להיערך לתרחיש של מתקפה של מאות רחפנים. זה דברים שאנחנו רואים במלחמת רוסיה-אוקראינה.

אנחנו רוצים להכריע בכל הגזרות, אבל לא הכל זה צבא, צריך להטיל עיצומים כלכליים על ארגוני הטרור. איך זה יכול להיות שמאות משאיות נכנסות כל יום ומגיעות לחמאס. אי אפשר להסתמך רק על המרכיב הצבאי בהכרעה של ארגוני טרור, צריך מרכיב משפטי ובנוסף, שר החוץ צריך להסביר בכל העולם על ארגוני הטרור האלה ולעשות הכל כדי שכל מדינה, תוציא אותם מחוץ לחוק".

מוקדם יותר היום, דובר צה"ל התיר לפרסום כי סמל רותם ינאי, מש"קית ת"ש בגדוד רותם של חטיבת גבעתי (435), נהרגה אתמול מפגיעת רחפן נפץ בגבול הצפון, בתוך שטח ישראל. רותם, שהתגוררה בגבעת עדה, היא החלל ה-12 מאז מה שמכונה "הפסקת האש" בדרום לבנון, והנופלת ה-24 מאז נפתח מבצע "שאגת הארי".