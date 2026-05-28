דובר צה"ל לשעבר מאבד את זה: "החלאות האלו!"

דובר צה"ל לשעבר אבי בניהו, השתתף הבוקר (חמישי) בדיון בפאנל בחדשות 12, והתייחס לסוגיית הגיוס במגזר החרדי.

בדבריו הוא זעם וצעק: "המפכ"ל צריך להחליט אם הוא נאמן לחוק או לחלאות האלו". מיד לאחר מכן המגישה ביקשה ממנו להרגע והוא חזר בו: "אני לוקח את המילה הזו בחזרה, זה לא מתאים לי".

נזכיר כי אמש, חבר הכנסת משה גפני, הודיע כי הורה לחברי מפלגתו ברשויות המקומיות ברחבי הארץ להפסיק לשתף פעולה עם המשטרה. "שלא נהיה חלילה שותפים לפגיעה בתורה הקדושה ובלומדיה, אני מבקש להפסיק לאלתר את שיתוף הפעולה עם משטרת ישראל, לרבות השיטור העירוני, עד להודעה חדשה", אמר גפני.

כתוצאה מכך, המפכ"ל, רב-ניצב דני לוי, קיים בדחיפות הערכת מצב בסוגיית שיתופי הפעולה עם המגזר החרדי, והנחה בין היתר לבחון מחדש את עיכוב המשתמטים עבור המשטרה הצבאית. בנוסף, המפכ"ל הורה לבחון גם את עיכובם של חרדים שהגיעו לתחנות המשטרה לצורך הגשת תלונה, בנימוק שגם הם זכאים ל"שירותי משטרה ראויים". משמעות דברי המפכ"ל היא שהורה לבחון אפשרות לא לעכב משתמטים מצה"ל - שעוברים על החוק - אם הגיעו לתחנות המשטרה.

בהערכת המצב המפכ"ל הדגיש כי הטיפול בעריקים ככלל הוא "בידי צה"ל, דרך המשטרה הצבאית, אשר סומכת על המשטרה הכחולה לסיוע. הוא ציין כי "מתקיים שיח שוטף והידברות" בין רב המשטרה והרבנים במחוזות, במג"ב ובאגפים לבין רבנים מהמגזר החרדי.

כאמור, המפכ"ל העלה את סוגיית השירות שמעניקה המשטרה לעריקים, למרות שאלו עוברים על החוק. הוא הנחה את השוטרים לפעול "להנגיש את שירותי המשטרה למגזר החרדי", כשעל רב המשטרה במקביל לקיים מפגשים תכופים עם רבני המגזר החרדי "מכלל הפלגים". לוי ציין כי יקיים בעצמו מפגש עם ראשי רשויות חרדיות "בהקדם", והנחה את סגנו "להוביל צוות יחד עם רב המשטרה לחיזוק הקשר ושיתופי הפעולה עם המגזר החרדי".