מתן כהנא מפתיע: "לא שולל חבירה אליו"

י"ב סיון התשפ"ו
צילום: (צילום: אריה לייב אברמס, פלאש 90)

חבר הכנסת לשעבר מתן כהנא, הצטרף לאחרונה למפלגתו של גדי איזנקוט. בראיון היום (חמישי) ברדיו 103fm הוא מתייחס לאפשרויות לחיבורים שונים לקראת הבחירות.

במענה לשאלה האם יש אפשרות שנראה חבירה בין בנט לאיזנקוט אמר: "אם נבין שזו הדרך הבטוחה להחליף את נתניהו, אז נעשה את זה. כרגע לא נראה שאחד ועוד אחד שווה יותר משתיים".

בנוסף, התייחס כהנא לפגישה בין איזנקוט לגפני ולמתקפה של ליברמן על איזנקוט: "מבחינתו של איזקנוט, גיוס חרדים זה הדבר המשמעותי ביותר בקדנציה הבאה. המטרה היא גיוס לכולם, פרט לקמצוץ שילמד תורה. ליברמן מנסה לרכב על סנטימנט פופוליסטי לצערי. כשגדי היה רמטכ"ל, הכי הרבה חרדים התגייסו".

