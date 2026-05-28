"ביקשתי מביבי להיות הסגן שלו; שרה קפצה ואמרה לו "השתגעת?"

חבר הכנסת חשף כי ביקש מראש הממשלה נתניהו לכהן כסגנו. לדבריו באותו רגע שרה נתניהו קפצה ואמרה לנתניהו: "השתגעת? להם?"

חבר הכנסת יצחק גולדקנופף, יו"ר סיעת יהדות התורה, סיפק אמש (רביעי) הצצה נדירה ומשעשעת למאחורי הקלעים של המשא ומתן להרכבת הממשלה. במהלך נאום שנשא בוועידת החינוך השנייה של בית שמש, שיתף גולדקנופף את הנוכחים בדרישות המקוריות שהציב בפני ראש הממשלה בנימין נתניהו, וחשף את התגובה המפתיעה שקיבל בתוך החדר.

על פי דיווח שהובא לראשונה באתר 'וואלה', השר תיאר בפני הקהל כיצד התגלגלו המגעים הפוליטיים סביב התיקים והתפקידים השונים, וכיצד ניסה לפעול על פי הנחיותיו הישירות של מנהיגו הרוחני.

"הרב'ה מגור אמר לי לדרוש את תפקיד סגן ראש הממשלה", סיפר גולדקנופף בנאומו, ושחזר את הרגע שבו הציג את התנאי בפני נתניהו: "כשהגעתי לראש הממשלה, בנימין נתניהו, עם הדרישה – אשתו קפצה ואמרה 'להם אתה תתן סגן? השתגעת?'".

התוכנית החלופית: סגן שר הביטחון

בעקבות הסירוב לתפקיד סגן ראש הממשלה, פנה יו"ר יהדות התורה לקבלת הנחיות חדשות מהאדמו"ר, במטרה למצוא עמדת השפעה שתקדם את הנושא הבוער ביותר עבור המגזר החרדי – חוק הפטור מגיוס.

"הרב'ה אמר אולי סגן שר ביטחון כדי לסדר את חוק הגיוס", ציין חבר הכנסת במהלך הוועידה, והסביר כיצד נולד בסופו של דבר הפתרון היצירתי שאיפשר את הקמת הממשלה.

"בסוף ביבי אמר שהוא יתן לי שר כפול, שר במשרד ראש הממשלה – זאת כדי שתהיה לי גישה חופשית להזכיר לו את חוק הגיוס"