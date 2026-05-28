הייאוש בצפון: "כל הזמן מביטים לעבר השמיים"

תושבי הצפון מזהירים מפני הפחד היומיומי מרחפני הנפץ ומאשימים את הממשלה בהפקרה: “אין התרעות, אין מענה, אנשים מפחדים לצאת לעבוד”

תחושת הייאוש והתסכול בקרב תושבי הצפון הולכת ומעמיקה על רקע מתקפות רחפני הנפץ של חיזבאללה.

סמי זנטי, יו״ר ועד המושב נטועה, תיאר הבוקר ברדיו 103FM מציאות יומיומית של פחד וחוסר ביטחון.

“אנחנו עוברים בשבוע האחרון משהו שלא היה כדוגמתו”, אמר. “אין התרעות, אין אזעקות. הרחפנים מפתיעים אותנו על ימין ועל שמאל. אנשים מסתובבים במושב והרחפן פתאום יכול ליפול עליהם”.

“לאנשים יש לולים, הם עובדים שם בפחד, כל הזמן מביטים לעבר השמיים”, סיפר.

בהמשך תקף זנטי בחריפות את התנהלות הממשלה: “אנחנו מרגישים ילד דחוי, אנחנו מרגישים פה מופקרים”, אמר. “אף אחד בממשלה לא מתקשר ושואל לשלומנו. לא ריסקתם את חמאס וחיזבאללה, ריסקתם אותנו מבחינה ביטחונית וכלכלית”.

עוד הוסיף: “מבקשים כסף משר האוצר והוא עונה מה עם איו״ש”.

גם מגישת הרדיו ענת דוידוב התייחסה לאיום הרחפנים וטענה כי מדובר במחדל מתמשך.

“הורים פוחדים להסיע את ילדיהם לבתי הספר”, אמרה. “התושבים והחיילים משמשים כברווזים במטווח”.

דוידוב הזכירה גם את דבריו של ראש הממשלה בנימין נתניהו מהעבר, לפיהם היה מהראשונים לזהות את איום הרחפנים.

“רק לפני כמה ימים רה״מ אמר שהוא היה הראשון לזהות לפני כשש שנים את איום הרחפנים. אם היית הראשון לזהות אז איפה אתה? זה מחדל חמור ביותר”.