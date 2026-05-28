היועמ״שית לבג״ץ: פסלו את מינוי רומן גופמן

גלי בהרב־מיארה מתחה ביקורת חריפה על מינויו של רומן גופמן וטענה כי התנהלותו בפרשת אלמקייס פגעה בחקר האמת. בנוסף תקפה בחריפות את רוב חברי ועדת גרוניס: “גמרו בדעתם להכשיר את המינוי ויהי מה”

היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב־מיארה, הגישה היום (חמישי) את עמדתה לבג״ץ בעתירות נגד מינויו של רומן גופמן וביקשה מבית המשפט להוציא צו על תנאי שיורה לבחון מחדש את ההחלטה למנותו.

בעמדתה טענה היועצת כי קיימים פגמים מהותיים בהתנהלותו של גופמן בפרשה הביטחונית שנבדקה, וכי הדברים משליכים גם על שאלת התאמתו לתפקיד.

בהודעה שהוגשה לבג״ץ נכתב: “הימנעותו של גופמן מלמסור את הידוע לו, בהקשר הרגיש ביותר של חקירה פלילית בטחונית, הובילה לפגיעה בחקר האמת ולפגיעה קשה בזכויותיו של אלמקייס”.

עוד נכתב כי: “הטענה, כי במוקד הבירור שערך רח״ט הפעלה הייתה שאלת הדלף של חומר מסווג בלבד, אינה מנקה את הפגם החמור בטוהר המידות בהיבט זה."

"העובדה היא, כי גופמן נשאל על קשר, במישרין או בעקיפין, עם ערוץ טלגרם ונמנע מלמסור את האמת, וזאת גם לאחר מעצרו של מפעיל הטלגרם”.

מלבד הביקורת נגד גופמן עצמו, היועצת המשפטית מתחה ביקורת חריפה במיוחד גם נגד רוב חברי ועדת גרוניס, שבחנה את המינוי.

בעמדתה ציינה כי: “חוות דעת הרוב של הוועדה המייעצת מתאפיינת במגמתיות שתכליתה להקטין את חלקו של גופמן ולנקות אותו מאחריות לכך שאלמקייס היה נתון במעצר ממושך”.

בהמשך הוסיפה: “מקריאת הפרוטוקולים קשה להשתחרר מהרושם שחלק מחברי הרוב גמרו בדעתם להכשיר את המינוי ויהי מה, וכתוצאה מכך התעלמו מנתונים וממידע שאינם תומכים בתזה שלהם”.

עוד נטען כי במהלך הדיונים חלק מחברי הוועדה “שאלו שאלות מדריכות ואף כיוונו את העדים שהופיעו בפני הוועדה לומר דברים שיש בהם כדי לחזק אותה עד כדי הכנסת מילים לפיו של העד”.

העתירות נגד מינויו של גופמן לבג״ץ הוגשו לאחר החלטת הממשלה לקדם את מינויו, חרף הביקורת הציבורית והמשפטית סביב חלקו בפרשה הביטחונית שנבדקה בשנים האחרונות.