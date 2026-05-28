צה"ל: מנענו פיגוע בטווח הזמן המיידי

לוחמי יחידת דובדבן פעלו במהלך היומיים האחרונים במספר מוקדים ביהודה ושומרון ועצרו חמישה מחבלים במסגרת מבצעי סיכול טרור שבוצעו בהכוונת שב״כ.
לפי הודעת כוחות הביטחון, באחת הפעילויות שנערכה בג׳נין שבחטיבת מנשה נעצר מחבל שעל פי החשד תכנן לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי.
בפעילות נוספת שבוצעה בכפר צידא שבחטיבת אפרים, עצרו הלוחמים מחבל המזוהה עם ארגון הטרור חמאס, שלפי החשד היה מעורב בקידום פעולות טרור.
בנוסף, במבצע נוסף שנערך במרחב קלנדיה ובכפר אל־בירה שבחטיבת בנימין, נעצרו שלושה מחבלים נוספים. בין העצורים: חמוש שעל פי החשד הסית לפעילות טרור ומחבל נוסף שעסק בהרכבת מטענים.
במערכת הביטחון ציינו כי כלל העצורים הועברו להמשך חקירה וטיפול בידי כוחות הביטחון.
עוד נמסר כי כוחות הביטחון ממשיכים לפעול באופן התקפי ברחבי יהודה ושומרון במטרה לסכל פיגועים ולעצור כל גורם שמעורב בפעילות טרור נגד אזרחי ישראל וכוחות הביטחון
