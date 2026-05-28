ארה״ב תקפה יעד איראני אחרי איום על הכוחות

באיראן דווח על שלושה פיצוצים סמוך לבנדר עבאס והפעלת מערכות ההגנה האווירית. גורם אמריקני אישר כי צבא ארה״ב תקף יעד צבאי איראני. כל הפרטים

המתיחות בין ארצות הברית לאיראן נמשכה גם הלילה (בין רביעי לחמישי), עם שורת דיווחים על פיצוצים, תקיפות ופעילות צבאית באזור מצר הורמוז.

תחילה דיווחו כלי תקשורת באיראן כי שלושה פיצוצים נשמעו ממזרח לעיר הנמל בנדר עבאס שבדרום המדינה, סמוך לשעה 1:30 בלילה לפי השעון המקומי.

לפי הדיווחים, בעקבות הפיצוצים הופעלו באזור מערכות ההגנה האווירית למשך מספר דקות. הרשויות באיראן הודיעו כי נפתחה בדיקה לבירור מקור הפיצוצים והאירועים החריגים באזור.

בהמשך הלילה אמר גורם אמריקני לסוכנות הידיעות רויטרס כי צבא ארצות הברית ביצע תקיפה נגד מתקן צבאי איראני, שלטענתו היווה “איום ישיר” על הכוחות האמריקניים ועל תנועת כלי השיט המסחריים במצר הורמוז.

לדברי אותו גורם, הכוחות האמריקניים יירטו גם מספר כטב״מים איראניים שלפי ההערכות איימו על הפעילות הימית באזור.

במקביל, סוכנות הידיעות האיראנית “תסנים”, המזוהה עם משמרות המהפכה, טענה כי הירי האמריקני בוצע לאחר עימות שהתפתח בין כוחות איראניים לבין מכלית נפט אמריקנית באזור מצר הורמוז.

לפי הדיווח האיראני, משמרות המהפכה התעמתו עם כלי השיט, ולאחר מכן בוצע ירי אמריקני לעבר אזורים סמוכים לבנדר עבאס. עם זאת, בטהרן לא פורסמו פרטים רשמיים על היקף האירוע או על נפגעים.

במהלך הלילה פרסם גם צבא ארצות הברית הודעה נוספת על תקיפה שביצע במזרח האוקיינוס השקט נגד כלי שיט בנתיב הברחות סמים. לפי ההודעה, שני בני אדם נהרגו בפעולה.

האירועים האחרונים מגיעים בזמן שהמגעים בין וושינגטון לטהרן סביב אפשרות להסכם רחב עדיין נמשכים, אך בשטח נרשמת מתיחות ביטחונית גבוהה והמשך חילופי מסרים צבאיים בין הצדדים.