שנתיים לאחר שנחשד בדקירת הניצב: נסגר התיק נגד המפכ"ל לשעבר

היועמ"שית החליטה לגנוז את תלונתו של ניצב בדימוס אמנון אלקלעי, שהגיע למח"ש בטענה ששבתאי דקר אותו במהלך ישיבה: "בסך הכל חתך תפוח"

שנתיים וחצי לאחר שהסעירה את צמרת המשטרה, הגיעה היום (רביעי) לסיומה "פרשת הדקירה": היועצת המשפטית לממשלה החליטה לסגור סופית את התיק נגד מפכ"ל המשטרה לשעבר, קובי שבתאי. התיק נפתח בעקבות תלונה שהגיש נגדו ניצב בדימוס אמנון אלקלעי, לפיה שבתאי דקר אותו במהלך דירקטוריון צפוף.

מאחורי הקלעים: חיתוך התפוח שהפך לדרמה

מי ששפכה אור על האירוע שהתנפח לממדי ענק היא כתבת המשטרה והפלילים של גלי צה"ל, הדס שטייף. שטייף חשפה כבר לפני שנתיים וחצי כי הרקע לתקרית רחוק מלהיות פלילי או מכוון: במהלך ישיבה בה ישבו המשתתפים בצפיפות רבה, חתך שבתאי תפוח להנאתו. בשלב מסוים, הסכין פגעה בטעות ברגלו של אלקלעי – שלטענתו נזקק בעקבות כך לטיפול רפואי.

"מכעיס ומיותר": ביקורת חריפה על הריצה למח"ש

שטייף לא חסכה בביקורת על החלטתו של אלקלעי לקחת אירוע שגרתי שהתרחש בשגגה, ולהפוך אותו לכלי לניגוח משפטי ותקשורתי.

"ערב חג, שנה חדשה, מה הצורך להגיש על הדבר הזה שקורה בין אנשים לא פעם בטעות, תלונה למח"ש? ומיד לרוץ לספר לחבר'ה", תהתה הכתבת הוותיקה וסיכמה: "כמי שמכירה הכל כבר שנים – זה מכעיס ומיותר". כאמור, עם החלטת היועמ"שית היום, הפרשה הזו נחתמת באופן סופי.