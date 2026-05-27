ההודעה הדרמטית של צה"ל: ממליץ לכל תושבי דרום לבנון להימלט

מהלך דרמטי של ישראל בדרך? למרות הפסקת האש, שבאופן טכני עדיין נמשכת בין ישראל ולבנון על פי לוח הזמנים האמריקאי, דובר צה"ל בערבית פרסם המלצה דרמטית אל תושבי אזור דרום לבנון, שמצביע על מהלך צבאי חריף שבדרך לאחר הפרות חיזבאללה בימים והשבועות האחרונים.

בהודעה מסר צה"ל: "אזהרה דחופה לתושבי לבנון, לאור ההפרות החוזרות של הסכם הפסקת האש מצד חיזבאללה הטרוריסטי, צה"ל יפעל נגדו בכוח רב, אנו קוראים לכל תושבי דרום לבנון להתרחק מאלמנטים של חיזבאללה, ממתקניה ומאמצעי הלחימה שלו".

מעבר לאזהרה סטנדרטית זו, הוסיף דובר צה"ל אזהרה חריפה וחריגה: "אנו ממליצים לתושבי דרום לבנון להתפנות צפונה לנהר אל-זהראני, שכן כל האזורים שמדרום לנהר נחשבים לאזור לחימה, וצה"ל אינו מתכוון לפגוע באזרחים, חיזבאללה הטרוריסטי גורר הרס על מדינת לבנון, מנצל את ילדי העם הלבנוני ומסכן את חייכם".