הפרשן הפוליטי מודאג מהסקרים: "הוא ממשיך להתחזק"

הסקרים הפוליטיים האחרונים, המציגים התחזקות עקבית של מפלגת הליכוד ושל ראש הממשלה בנימין נתניהו לצד היעדר הכרעה ברורה בין הגושים, ממשיכים לעורר דיונים סוערים בקרב אנליסטים ופרשנים פוליטיים במערכת התקשורת.

מי שסיפק ניתוח מפוכח וביקורתי על המצב הקיים הוא איש התקשורת והפרשן אטילה שומפלבי, שהתייחס לנתונים שפורסמו אמש והבהיר כי התחזקות הימין אינה מקרית, אלא תוצאה של תהליכים עמוקים שרבים בוחרים להתעלם מהם.

"התמונה הזו אומרת הכל, והיא ממש לא הסוף", כתב שומפלבי בחשבון ה-X שלו (טוויטר לשעבר), כשהוא מנתח את מגמת נדידת הקולות במפה הפוליטית. "הטפטוף חזרה לנתניהו נמשך. מי שנטש בגלל אכזבה או חזר, או יחזור".

"מעדיפים לנפנף בסקרים במקום לבחון זרמי עומק"

בדבריו, מתח שומפלבי ביקורת על גוש השמאל בעקבות הנטייה לפשט את המציאות הפוליטית באמצעות כותרות חולפות, במקום להעמיק בשינויים המתחוללים בקרב ציבור המצביעים לאורך זמן.

"זו מגמה של חודשים, אך יש מי שמעדיף עדיין לנפנף בסקרים במקום לבחון מגמות, זרמי עומק, סנטימנט, אלטרנטיבות ועוד", הסביר הפרשן והצביע על כך שהאלטרנטיבות הקיימות כיום אינן מצליחות למנוע את חזרת המצביעים המאוכזבים לביתם הפוליטי הישן.

לסיום, התייחס שומפלבי לפלונטר הפוליטי המסתמן שבו אף גוש אינו מגיע לרף 61 המנדטים המיוחל, והביע תסכול מהתנהלותם של השחקנים במגרש הציבורי שמסרבים להכיר במציאות. "ממשלת אחדות היא האופציה היחידה, אך כולם מתעקשים על הכרעה והכנעה", סיכם שומפלבי את תמונת המצב המורכבת.