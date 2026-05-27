אירחו את ישראל באירוויזיון – וספגו קנס כספי עצום

נועם בתן בשיחה עם הנשיא

בעלי בית הקפה האוסטרי שהעזו לארח את המשלחת הישראלית ואת חובבי האירוויזיון, נדהמו לגלות שמשטרת וינה דורשת מהם 10,000 יורו על עלויות האבטחה

גל האנטישמיות והאווירה המתוחה באירופה סביב אירוויזיון 2026 בווינה לא הרתיעו את ליזה ויוהנס וגנשטיין, בעלי בית הקפה הפופולרי “MQ Kantine”. כזכור, השניים קיבלו החלטה אמיצה ויוצאת דופן בנוף האירופי – להפוך את העסק הפרטי שלהם לבית חם עבור המשלחת הישראלית וחובבי התחרות מישראל במהלך שבוע האירוויזיון. אלא שלצד החיבוק החם מהקהילה הישראלית, הצעד הזה הגיע עם תג מחיר בירוקרטי ומרתיח במיוחד.

האבטחה הצמודה שהפכה ל"קנס" ענק

בני הזוג וגנשטיין, שהבינו היטב את גודל הסיכון הביטחוני הכרוך בייצוג ישראלי גלוי בלב וינה, פנו מראש למשטרת וינה בדרישה להצבת אבטחה קבועה. במשטרה המקומית הציעו בתחילה להסתפק בסיורים שגרתיים בלבד, והבהירו לבעלים כי דרישה לשמירה רציפה תגרור חיוב כספי מצד העירייה.

הבעלים סירבו להתפשר על ביטחון אורחיהם ואישרו את המהלך. השוטרים אכן התייצבו במקום החל מה-7 במאי ועד לסיום משדרי התחרות ב-16 במאי, והאירועים עברו בשלום. אלא שההפתעה האמיתית הגיעה מיד לאחר שהאורות כבו: בני הזוג, שציפו לחיוב סמלי, נדהמו לקבל דרישת תשלום ("קנס" אבטחה) על סך של 10,000 יורו (כ-33,000 שקלים). כך פורסם היום (רביעי) באתר חובבי האירוויזיון הגדול בישראל - יורומיקס.

תעשה טוב – תקבל טוב: חברת המדיה נחלצת לעזרה

הסיפור, שהחל לעורר הדים, הגיע לסיומו המרגש תודות לסולידריות מקומית. חברת המדיה האוסטרית “Echo”, שהייתה שותפה ליוזמת האירוח בבית הקפה מלכתחילה, החליטה שלא להשאיר את בני הזוג לבדם במערכה. בעקבות המצב הבלתי נתפס שנוצר, הודיעה החברה כי היא לוקחת על עצמה את האחריות המלאה ותשלם את הקנס כולו במקום בעלי בית הקפה.

למרות עמידתם מול הלחץ הציבורי, האיומים ודרישת התשלום המקוממת, ליזה ויוהנס וגנשטיין מבהירים כי הם אינם מתחרטים לרגע על התמיכה הבלתי מתפשרת במדינת ישראל