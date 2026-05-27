העוזר של סון הר מלך דורש התנצלות ממתמודדת הדמוקרטים

דרמה בכנסת וברשתות החברתיות: יעקב סלע, מנהל השדולה למניעת פגיעות מיניות בכנסת ויועצה של ח"כ לימור סון הר-מלך, שיגר מכתב התראה חריף ודרישה לפיצויים לפני נקיטת הליכים משפטיים נגד מורן זר קצנשטיין, מייסדת תנועת "בונות אלטרנטיבה" ומתמודדת בפריימריז של מפלגת "הדמוקרטים".

המכתב, שנשלח באמצעות עו"ד נתי רום, מגיע בעקבות ציוץ שפרסמה זר קצנשטיין ברשת X (טוויטר לשעבר), אשר זכה לחשיפה נרחבת של מעל 135,000 צפיות. בציוץ המדובר טענה זר קצנשטיין כי סלע כינה אותה "זבל פוליטי" במהלך דיון סוער בוועדה לקידום מעמד האישה.

בפועל, כפי שמובהר במכתב, המציאות הייתה שונה לחלוטין. השתתפותו של סלע – נפגע עבירת מין קשה בעצמו עוד מילדותו – הייתה מקצועית ועסקה בהצגת הנתונים והבעיות סביב זמני ההמתנה הממושכים בטיפולים נפשיים לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית. דבריו בוועדה כלל לא כוונו אישית נגד זר קצנשטיין, אלא נגד עצם העיסוק הפוליטי בנושא.

סלע מחה על הפיכת המאבק בעבירות מין לכלי ניגוח פוליטי, המרחיק נפגעים המזוהים עם הימין, ואמר: "החדר פה התרוקן בגלל שהחברים שלי שנפגעים מצד ימין של המפה לא מוצאים את עצמם פה כי כל פעם מכניסים להם את הפוליטיקה הזבל הזו".

עו"ד נתי רום מדגיש במכתב כי מדובר בסילוף חמור ובלשון הרע בכוונה לפגוע, במיוחד לאור העובדה שסלע מקדיש את חייו למאבק בעבריינות מין ולסיוע לקורבנות. במסגרת פעילותו הפרלמנטרית בכנסת הנוכחית, הוביל סלע יחד עם ח"כ סון הר-מלך חקיקה של ארבעה חוקים משמעותיים בתחום, בהם חוק המכיר באינוס גברים וחוק המרחיב את הרחקת הפוגע, לצד קידום חוק להארכת תקופת ההתיישנות בעבירות מין בקטינים בעשר שנים נוספות.

במכתב ההתראה נטען כך: "חרף הבהרות אין קץ מגולשים רבים, לרבות עיתונאים בכירים, אושיות רשת ומרשי עצמו, נכון לרגע זה לא מצאת לנכון להסיר את הציוץ המכפיש... בחרת בצורה נלוזה לפרסם כביכול מרשי כינה אותך 'זבל פוליטי', בעוד המסר של מרשי בדבריו היה בדיוק להפך. את הפרסום ביססת על סרטון מגמתי נטול הקשר שסילפת בכוונת מכוון".

בעקבות פעולותיה, מציב המכתב שלוש דרישות משמעותיות אל מורן זר קצנשטיין: