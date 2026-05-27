צופית גרנט שוברת שתיקה וטוענת: "מדובר בשקרים"

מערכת היחסים והנישואים של מגישת הטלוויזיה צופית גרנט והיוצר שולי רנד הצליחו להסעיר את המדינה, בעיקר בשל ההליך המורכב שהוביל לחתונה; אישור מיוחד והיתר מאה רבנים שניתן לרנד בעקבות סירובה הממושך של גרושתו, מיכל רנד, לקבל גט. מאז אותו אירוע, גרנט מוצאת את עצמה בקו האש, כשהיא סופגת באופן עקבי יחס עוין ומתקפות פומביות מצד הגרושה.

במשך שבע שנים הקפידה גרנט שלא להגיב ולא להתייחס לנושא הנטעון, אלא שכעת, בראיון חשוף בפודקאסט של העיתונאי איתי סגל, היא החליטה לשבור את השתיקה הממושכת ולשים את הדברים על השולחן.

"שבע שנים אני בשתיקה", שיתפה גרנט בגילוי לב, והסבירה כיצד בחרה להתמודד עם המצב באמצעות השראה מעולם החסידות. 'שומע ביזיונו ידום וישתוק'. גם אני וגם שולי. שומעים את הבזיונות, מקבלים ריקושטים של בזיונות". גרנט הסבירה כי לאורך כל התקופה ניסתה להתרחק מהסאגה המשפחתית: "מה לי ולזה? אני לא מתפלשת בדבר הזה, זה לא שלי בכלל. היא יכולה להגיד מה שהיא רוצה". היא אף הוסיפה כי היא מגלה הבנה כלפי הציבור שנוטה להאמין לצד השני, שכן לדבריה קל לחוש חמלה כלפי אדם שמציג את עצמו כפגוע ובוכה.

הסערה סביב הילדים והחובות: "אינסוף שקרים"

הסיבה המרכזית שגרמה לגרנט לסטות ממנהגה ולהגיב באופן פומבי היא שורת טענות והאשמות שלדבריה מפיצה מיכל רנד, אשר פוגעות ישירות בבסיס המשפחתי שלהם.

"היא מספרת בלייבים אין-סופיים שלשולי אין קשר לילדים, שהוא מתעלל בילדים שלו. שולי אבא מופלא לשבעה ילדים, הוא אבא מדהים והילדים אוהבים אותו אהבת נפש", הדגישה מגישת הטלוויזיה נחרצות, והרחיבה על אודות הקשר הקרוב והחם שמתקיים בין בעלה לבין ילדיו. בנוסף, דחתה גרנט לחלוטין את הטענות לפיהן רנד מחזיק אצלו כספים השייכים לגרושתו.

"שולי, כשהוא נכנס לחיים שלי לפני שבע שנים, היה בעל חוב בלי חשבון בנק 19 שנים", חשפה גרנט נתונים מורכבים על עברו הכלכלי והאישי של בן זוגה. "בלי רישיון נהיגה. חי בדירת חדר וחצי ברמת גן כבר שנתיים, ישן על מיטת נוער, מתחנן לגט. על מה את מדברת? יש סיכוי מאוד גדול שאם לא הייתי נכנסת לו לחיים או שהוא כבר לא היה בחיים או שהיה ממשיך לחיות את חייו העלובים".

בסיום דבריה ביקשה גרנט להבהיר את תמונת המצב הכלכלית הנוכחית של בעלה ולנפץ את השמועות: "לשולי אין כסף. רוב הכסף שלו הולך עכשיו לחובות, והוא מחזיק את כל הילדים שלו, והיא כל הזמן אומרת שלא. אז אנחנו גם חייבים לה מלא כסף, אני בכלל שדדתי אותו ממנה, ואני גורמת לזה שהילדים לא יהיו איתו בקשר. ואו, אין סוף שקרים".