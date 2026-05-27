עדן הראל ועודד מנשה משתפים: "הכל הולך להשתנות"

אחרי שנים ארוכות באותו חלל מגורים, כוכבת הרשת ומגישת הטלוויזיה עדן הראל החליטה שהגיע הזמן לרענן שורות, ואם בעלה עודד מנשה לא זורם עם הרעיון של מעבר נכס – היא פשוט תבנה את הכל מחדש מבפנים.

בסרטון משעשע שפרסמה הראל בחשבון האינסטגרם שלה, היא תיעדה את השלבים הראשונים של המהפך העיצובי שהיא מעבירה בימים אלה את ביתם הפרטי של השניים בעיר רעננה, והציגה לראווה את הריהוט החדש שכבר הספיק לנחות במקום.

"טוב, התרגשות שיא בבית משפחת מנשה", הכריזה הראל בפתח הסרטון כשהיא למול המצלמה. "יש לנו כיסאות חדשים, אנחנו מרוגשים. התחלנו בשינוי בסלון. כל הספות, הכל הולך להשתנות. זה בשלבים, בתהליכים. אם אני לא יכולה לעבור דירה, אני אשנה את הבית. זו השיטה".

"שרק את הבעל לא תחליפי"

בהמשך התיעוד הציגה הראל קו משעשע של חילוקי דעות זוגיים בריאים, כאשר פנתה ישירות לעודד שישב לצידה, והעלתה את סוגיית העלויות הכלכליות של המהלך הדרמטי לעומת רכישת דירה חדשה.

"הנה, בבקשה, לא רצית לעבור דירה, בוא נראה מה יעלה יותר", עקצה הראל בחיוך. "לעבור דירה או להחליף את כל הבית כי אשתו המטורללת לא יכולה לחיות באותו ספייס שנראה אותו דבר".

מנשה, שלא נשאר חייב לנוכח גל השינויים שמציף את חלל המגורים שלו, מיהר להגיב בבדיחה משלו וסיפק הערה קטנה לעבר אשתו: "שרק את הבעל לא תחליפי". הראל מיהרה להרגיע את הרוחות, חתמה את הסרטון בטון אוהב והצהירה נחרצות: "חס ושלום. לעולם לא. אני מרוגשת פיצוצים. איזה כיף".