אחרי שחשפה שהיא במצוקה כלכלית: הקאמבק של כוכבת ערוץ הילדים

למעלה מ-20 שנה אחרי שכיכבה במחזמר המצליח, מנחת ערוץ הילדים לשעבר חוזרת לבמה – דווקא בתפקיד המנהלת הרעה

שורת כוכבי העבר של ערוץ הילדים ממשיכה לחזור אל הבמות, והפעם מדובר בסגירת מעגל מרגשת במיוחד: למעלה מ-20 שנה לאחר שכיכבה בהצגה "קטנטנות", השחקנית והמנחה ליאת אחירון חוזרת לעולם הילדים וללוח ההצגות.

אחירון, שזכורה לדור שלם כמי שגילמה בעבר את דמותה של "בלן" – הדמות הראשית והאימהית במחזמר – תעשה הפעם מהפך בעלילה. בקאמבק הנוכחי היא צפויה לגלם דווקא את דמותה של גברת כרמן מורן, מנהלת בית היתומים המרושעת והקשוחה.

בשנות ה-90 וה-2000 הייתה אחירון מאוששי התרבות של ערוץ הילדים ואחת המנחות הבולטות והאהובות ביותר על המסך. בשנים האחרונות התרחקה מאור הזרקורים, ושמה עלה לכותרות לאחרונה לאחר ששיתפה באומץ ובגילוי לב בקושי הכלכלי הרב להתפרנס מעולם הבמה והמשחק בארץ. כעת, התפקיד החדש מסמן עבורה חזרה משמחת למקצוע.

ההפקה המדוברת, שתעלה לבמות באוגוסט הקרוב, מובלת על ידי חברת "ToMix" בשיתוף גל אמיתי ומאור מימון. המעריצים הוותיקים יוכלו ליהנות מחוויה נוסטלגית מלאה, שכן המחזמר צפוי לשלב כ-30 מהשירים המקוריים והמוכרים של הטלנובלה הארגנטינאית האהובה.