תושבי החווה בשומרון הצילו חסידה שנפגעה במזבלה ערבית

תושבים מגבעת צאן אביעזר בשומרון, איתרו בשטחי המרעה חסידה ששכבה תשושה על הרצפה לאחר שנפצעה במזבלה הערבית הסמוכה ואיבדה את יכולתה לעוף. החסידה נלקחה למקום מבטחים בגבעה, והועברה לפקחי הרט"ג שאספו אותה לטיפול רפואי לצורך השבתה לטבע. "הנזקים הסביבתיים שיוצרת הרש"פ מכים בכל מקום"

מזבלה ערבית פיראטית שמפעיל הכפר דיר איסתיא בשומרון, מושכת אליה בכל שנה אלפי ציפורים נודדות שרואות במקום מקור למזון מהיר. אלא שהמזון שמפוזר בין הררי הזבל והעשן המזהם, מביא לנזקים כבדים לטבע ולעופות עצמן.

אתמול (שלישי) איתרו תושבים מחוות צאן אביעזר - נקודת התיישבות יהודית השוכנת בין הישובים יצהר ועמנואל, חסידה שנפצעה ברגליה ובגופה בעת ששהתה במזבלה, ונחתה על הקרקע בשטחי המרעה לאחר שאיבדה את יכולתה לעוף.

מסירת החסידה לפקחי רשות הטבע

החסידה אותרה תשושה לגמרי, ונלקחה למקום מבטחים בגבעה שם הובאו לה מים ואוכל. מיד עם איתורה דיווחו התושבים לרט"ג, ופקח מטעמה הגיע לאסוף החסידה לטיפול רפואי לצורך השבתה לטבע. לפני כשבועים בלבד, תיעדו תושבים חסידה אחרת שניסתה לעוף כשיריעת ניילון גדולה מהמזבלה כרוכה סביב צווארה.

"הנזקים הסביבתיים האדירים שיוצרת הרשות הפלסטינית בלתי נתפסים ומכים בכל פינה", אמר עוז יהודה רום, תושב צאן אביעזר שאיתר יחד עם אשתו תמר את החסידה. "את העשן הרעיל של המזבלה אנחנו והישובים האחרים באזור נושמים בכל יום, אבל אנו רואים שוב ושוב שגם בעלי החיים נפגעים מזה".

"הפעם ב"ה היינו פה בשטח כדי לאתר ולהגיש סיוע לבעלי החיים שנפגעו מהטרור הסביבתי, אבל לפני שהגבעה הוקמה ההפקרות כאן ברכס הייתה קשה. למדנו מזה היום פעם נוספת, רק התיישבות תמנע טרור ערבי על כל סוגיו, ותשיב את הביטחון והשלווה לעם ישראל ולטבע", הוסיף רום