פאניקה באופוזיציה: "הולכים להפסיד את הבחירות בגללו"

מתיחות חריפה פורצת בימים אלו בתוך גוש האופוזיציה, כאשר גורמים בכירים במחנה מתנגדי נתניהו משגרים ביקורת קשה כלפי יו"ר מפלגת ישר!, הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט. על פי דיווח בעיתון 'ישראל היום', הביקורת מתמקדת בגישתו הפייסנית של איזנקוט כלפי המפלגות החרדיות בסוגיית חוק הגיוס.

גורמים בגוש השינוי מסרו כי "הרצון של איזנקוט בממשלה עם המפלגות החרדיות הוא שגיאה ערכית שתוביל שוב להפסד בבחירות". המתיחות מגיעה על רקע החששות בקרב חלק מהגורמים בגוש, שלשיטתם הקו הרך של איזנקוט עלול לפגוע בסיכויי הניצחון במערכת הבחירות הקרובה.

בין שני כיוונים

כזכור, איזנקוט הבהיר לאחרונה בראיון כי הוא מוכן לשבת עם המפלגות החרדיות בקואליציה הבאה. "בטח, אני יושב עם כל מי שמחזק את מדינת ישראל", אמר איזנקוט כשנשאל האם יישב עם החרדים. עמדה זו עומדת בניגוד לקו הנחרץ שחלק מהגורמים בגוש השינוי מבקשים לנקוט.

יצוין כי בימים האחרונים בכירים במפלגות החרדיות הזכירו שוב ושוב שהם אינם מרגישים מחויבות לאף גוש פוליטי, וכי הם ילכו עם מי שיאפשר להם להסדיר את מעמדם של בחורי הישיבות. מנגד, המצטרף החדש לאיזנקוט, ראש השב"כ לשעבר יורם כהן, לא שלל לאחרונה הקמת ממשלה בהימנעות הערבים.

מהלכים פוליטיים מואצים

המתיחות בתוך גוש האופוזיציה מגיעה בעיצומם של מהלכים פוליטיים מואצים לקראת הבחירות הצפויות. לאחרונה התקיימה פגישה בין איזנקוט לבין ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, במהלכה דנו השניים בשורה של מהלכים אסטרטגיים בתוך מה שהם מכנים "גוש התיקון והתקווה".

על פי הסיכומים בין השדרה הניהולית של שתי המפלגות, הממשלה העתידית שהם שואפים להקים תיבנה על בסיס העיקרון של "ברית המשרתים", אשר תשים במרכז את ציבור המשרתים בצבא ובכוחות הביטחון. עם זאת, נראה כי הגישה הפרגמטית של איזנקוט כלפי החרדים מעוררת חששות בקרב גורמים אחרים בגוש.