מאפה גבינות זריז מבצק מלאווח לארוחת ערב משפחתית

שגרת אמצע השבוע מעמידה אותנו לא פעם בפני אתגר קולינרי קבוע: איך מכינים ארוחת ערב משפחתית שתהיה גם חמה ומפנקת, גם אהובה על הילדים, ובעיקר – כזו שלא תדרוש מאיתנו לעמוד שעות במטבח או להתמודד לאחר מכן עם כיור מלא בסירים ומחבתות. הנטייה הטבעית היא לחזור שוב ושוב לחביתה, סלט וגבינות, אך עם מעט יצירתיות אפשר לשדרג את הערב לחוויה אחרת לגמרי.

המתכון הבא לוקח את אחד מחומרי הגלם הזמינים והאהובים ביותר במקפיא הישראלי – בצק המלאווח – והופך אותו בתוך דקות ספורות למאפה קריספי, זהוב ועשיר בגבינות, המזכיר את החצ'אפורי הגיאורגי המפורסם בגרסה ביתית קלילה ומהירה. מדובר בשילוב מנצח של מעטפת פריכה ונמסות חלבית עשירה בפנים, שהופכת כל ערב רגיל לחגיגה קטנה.

רשימת המצרכים (עבור 4 מאפים אישיים)

הבסיס: 4 עיגולי מלאווח (מופשרים קלות על השיש, שיהיו גמישים ונוחים לעבודה).

תערובת הגבינות: 1 קופסה (250 גרם) גבינה לבנה או קוטג' 150 גרם גבינה צהובה מגוררת 100 גרם גבינה בולגרית או פטה מפוררת

תוספות שילדים אוהבים (אופציונלי): זיתים ירוקים פרוסים או גרגרי תירס מתוק.

לגימור: ביצה אחת טרופה להברשה, וחופן שומשום לפיזור.

הוראות ההכנה – שלב אחר שלב

1. הכנת המילוי: בקערה בינונית מערבבים יחד את כל הגבינות – הגבינה הלבנה (או הקוטג'), הגבינה הצהובה המגוררת והבולגרית המפוררת. אם בחרתם לשלב תוספות כמו זיתים או תירס, זה הזמן להוסיף אותם פנימה ולערבב עד לקבלת תערובת אחידה.

2. עיצוב ה"סירות": מניחים עיגול מלאווח מופשר על גבי משטח עבודה או ישירות על נייר אפייה. מניחים כרבע מכמות תערובת הגבינות במרכז הבצק, תוך שמירה על שוליים נקיים. מגלגלים את השוליים הימניים והשמאליים פנימה כלפי המרכז, ומהדקים את הקצוות העליונים והתחתונים בצביטה חזקה. המטרה היא ליצור צורה של "סירה" מאורכת עם פתח במרכז שבו הגבינה נשארת חשופה.

3. שלב הגימור: מעבירים בעדינות את סירות הבצק לתבנית תנור מרופדת בנייר אפייה. מברישים את שולי הבצק במעט ביצה טרופה ומפזרים שומשום בנדיבות בשוליים לקבלת מראה מאפה מושלם ושחום.

4. האפייה: מכניסים את התבנית לתנור שחומם מראש ל-190 מעלות (בתוכנית טורבו או חום עליון-תחתון) ואופים במשך 15 עד 20 דקות. המאפה מוכן כאשר הבצק הופך שחום, קריספי ונראה עלעלים-עלעלים, והגבינות שבמרכז מבעבעות וזהובות.

שדרוג למשקיעים (חצ'אפורי אמיתי): אם אתם רוצים לשדרג את המאפה לרמה של מסעדה, כ-3 דקות לפני תום האפייה הוציאו בזהירות את התבנית מהתנור, שברו בעדינות ביצה שלמה (או חלמון בלבד) לתוך מרכז הגבינה המבעבעת, והחזירו לתנור ל-3 דקות נוספות עד שהחלבון מתייצב אך החלמון נותר נוזלי ועשיר.

איך מגישים?

מומלץ להגיש את המאפים כשהם חמים ופריכים, מיד עם צאתם מהתנור. לצד המאפה, מומלץ לחתוך סלט ירקות ישראלי קצוץ דק עם שמן זית ולימון שיאזן את עשירות הגבינות, ולהגיש לצד רסק עגבניות טריות, בדיוק כמו שמגישים ג'חנון או מלאווח מסורתי. זוהי ארוחה משפחתית מושלמת, משביעה ומהירה שסוגרת את הפינה במינימום מאמץ.



