גפני במכתב דרמטי: "להפסיק לאלתר את השת"פ עם המשטרה"

משה גפני תחת מתקפה: בושה; יש דברים שלא עושים

משבר גיוס החרדים מגיע לנקודת רתיחה חסרת תקדים, ומאיים לשתק את שיתופי הפעולה המוניציפליים הרגישים ביותר בין המגזר החרדי לבין גופי אכיפת החוק: יו"ר דגל התורה, ח"כ משה גפני, שיגר היום (רביעי) מכתב בהול ודרמטי לכלל נציגי המפלגה ברשויות המקומיות ברחבי הארץ, ובו הוראה חד-משמעית לנתק מגע באופן מיידי עם משטרת ישראל.

ההחלטה הקיצונית של גפני מגיעה, לדבריו, על רקע מה שהוא מגדיר כשינוי מגמה ושינוי מדיניות של המשטרה בכל הנוגע לציבור החרדי, ובפרט סביב סוגיית אכיפת חוק הגיוס והיחס לתלמידי הישיבות.

"לא נהיה שותפים לפגיעה בתורה"

במכתבו הרשמי, שנשלח לחברי המועצות, סגני ראשי הערים ונציגי הסיעה בכלל הרשויות המקומיות, כתב ח"כ גפני דברים נוקבים: "בעקבות שינוי המדיניות של משטרת ישראל, ושלא נהיה חלילה שותפים לפגיעה בתורה הקדושה ובלומדיה – אני מבקש להפסיק לאלתר את שיתוף הפעולה עם משטרת ישראל, לרבות השיטור העירוני, עד להודעה חדשה".