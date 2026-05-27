בוטלה הרשעת ראש עיריית חדרה לשעבר צביקה גנדלמן

בית המשפט ביטל את האישומים נגד ראש עיריית חדשה לשעבר, צביקה גנדלמן וגזר עליו 250 שעות שירות ותשלום של 50 אלף שקלים התחייבות. בדצמבר הורשע גנדלמן במסגרת גישור ב"הפרת הוראה חוקית"

בית משפט השלום בחיפה ביטל היום (רביעי) את הרשעתו של ראש עיריית חדרה לשעבר צביקה גנדלמן, וגזר עליו 250 שעות שירות למען הציבור. בנוסף, גנדלמן ישלם 50 אלף שקלים להתחייבות שלא יחזור על העבירה בתוך שלוש שנים.

נזכיר כי בדצמבר בית משפט השלום בחיפה הרשיע את גנדלמן בעבירה של "אי-מילוי חובה רשמית", לאחר שהודה במסגרת גישור כי פעל ודן בעניינים מהם היה עליו לפסול את עצמו. כל עבירות השחיתות הציבורית לכאורה של שוחד-מירמה והפרת אמונים שיוחסו לו בתחילה - נמחקו.

החקירה נגד גנדלמן נפתחה בשנת 2018, בעת שכיהן כראש העירייה. הוא נעצר בחשד לעבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים וכן שיבוש מהלכי משפט והואשם בעבירות של מרמה והפרת אמונים ושיבוש הליכי משפט.

עם זאת, התיק נתקל בקשיים משפטיים, בין היתר בשל טענות של עורכי דינו על כך שהחקירה התנהלה תוך שימוש באמצעים לא חוקיים, כמו התקנת מצלמה נסתרת במשרדו. כתוצאה מכך, נמחקו כל האישומים המקוריים וההרשעה כללה סעיף מקל בלבד.