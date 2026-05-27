מבזקים
סרוגים

איריס חיים דורשת 100 אלף שקל מדב הלברטל

"ז$%^ של השכול": איריס חיים דורשת 100 אלף ש״ח מהפובליציסט החרדי דב הלברטל - לפני תביעת לשון הרע

י"א סיון התשפ"ו
איריס חיים דורשת 100 אלף שקל מדב הלברטל
איריס חיים צילום: (צילום: ערוץ הכנסת)

‏איריס חיים, אמו של החטוף יותם חיים ז"ל שנהרג בשוגג מאש צה"ל בעזה, שלחה באמצעות עורכי הדין אסף שרעף ונילי שץ מכתב התראה לפני נקיטת הליכים נגד הלברטל, בעקבות פוסט שפרסם נגדה בפייסבוק, כך דיווחה כעת (רביעי) לי עייש ב-i24NEWS.

‏בפוסט כתב עליה בין היתר: "הנה עוד ז$%^ של השכול, שעומדת לקבל שריון בליכוד. האישה הנקלית הזו, רדופת הכבוד והפרסום, דורכת על דמו של בנה שציווה לה סלבריטאות עולם. על קבר בנה תכתוב כמה טוב שנרצח. איזה חסד עשה איתה חמאס".

‏במסגרת המכתב דורשת חיים פיצוי של 100 אלף ש״ח וכן פרסום התנצלות.

איריס חיים דב הלברטל תביעה

גלו עוד כתבות

החליקו לגלות עוד

סיימתם! אין עוד כתבות להצגה