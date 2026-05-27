איריס חיים דורשת 100 אלף שקל מדב הלברטל

‏איריס חיים, אמו של החטוף יותם חיים ז"ל שנהרג בשוגג מאש צה"ל בעזה, שלחה באמצעות עורכי הדין אסף שרעף ונילי שץ מכתב התראה לפני נקיטת הליכים נגד הלברטל, בעקבות פוסט שפרסם נגדה בפייסבוק, כך דיווחה כעת (רביעי) לי עייש ב-i24NEWS.

‏בפוסט כתב עליה בין היתר: "הנה עוד ז$%^ של השכול, שעומדת לקבל שריון בליכוד. האישה הנקלית הזו, רדופת הכבוד והפרסום, דורכת על דמו של בנה שציווה לה סלבריטאות עולם. על קבר בנה תכתוב כמה טוב שנרצח. איזה חסד עשה איתה חמאס".

‏במסגרת המכתב דורשת חיים פיצוי של 100 אלף ש״ח וכן פרסום התנצלות.