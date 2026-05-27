לא יאמן: פרטים נוספים על התקרית המביכה מול רומן גופמן

השופט אשר גרוניס ומי שעומד בראש הוועדה למינוי בכירים, שאל את ראש המוסד רומן גופמן על אחד הנוכחים באולם האם הוא סוכן מוסד, כך חשף אמש (שלישי) אבישי גרינצייג ב-i24news.
כעת חושף גרינצייג, כי בטרם הציג את שאלתו המפתיעה, הורה גרוניס לעצור את הקלטת הדיון.
כאמור, יו"ר הוועדה אשר גרוניס פנה אל גופמן ושאל: "אני יכול לשאול אותך שאלה שלא קשורה לוועדה?". גופמן השיב שכן, וגרוניס שאל: "יש לי הרגשה ש** (דמות בינלאומית מוכרת, שאת שמו לא ניתן לפרסם) הוא סוכן מוסד. זה נכון?". גופמן הובך, לא השיב - והנוכחים במקום היו המומים מהשאלה.
על הפרסום אמש מסר גרוניס בתגובה: "אמרתי במפורש שאני לא רוצה תשובה. אם בכוונתך לפרסם תפנה תחילה לצנזורה".
תגובות