מבזקים
סרוגים

לא יאמן: פרטים נוספים על התקרית המביכה מול רומן גופמן

אבישי גרינצייג, חשף אמש שאלה מביכה של יו"ר הוועדה השופט אשר גרוניס, שהפנה לרומן גופמן. כעת הוא חושף פרטים נוספים על התקרית

י"א סיון התשפ"ו
לא יאמן: פרטים נוספים על התקרית המביכה מול רומן גופמן
רומן גופמן צילום: חיים גולדברג/פלאש90

השופט אשר גרוניס ומי שעומד בראש הוועדה למינוי בכירים, שאל את ראש המוסד רומן גופמן על אחד הנוכחים באולם האם הוא סוכן מוסד, כך חשף אמש (שלישי) אבישי גרינצייג ב-i24news.

כעת חושף גרינצייג, כי בטרם הציג את שאלתו המפתיעה, הורה גרוניס לעצור את הקלטת הדיון.

כאמור, יו"ר הוועדה אשר גרוניס פנה אל גופמן ושאל: "אני יכול לשאול אותך שאלה שלא קשורה לוועדה?". גופמן השיב שכן, וגרוניס שאל: "יש לי הרגשה ש** (דמות בינלאומית מוכרת, שאת שמו לא ניתן לפרסם) הוא סוכן מוסד. זה נכון?". גופמן הובך, לא השיב - והנוכחים במקום היו המומים מהשאלה.

על הפרסום אמש מסר גרוניס בתגובה: "אמרתי במפורש שאני לא רוצה תשובה. אם בכוונתך לפרסם תפנה תחילה לצנזורה".

אשר גרוניס רומן גופמן המוסד

גלו עוד כתבות

החליקו לגלות עוד

סיימתם! אין עוד כתבות להצגה