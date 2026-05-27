מהפך ביו"ש: ההגבלה ההיסטורית בוטלה - והמשפחות ירוויחו

החטיבה להתיישבות מבטלת נוהל נגד יהודים. לראשונה מאז 1967 תושבים ביישובים גדולים ביהודה ושומרון יוכלו לרכוש מגרש מגורים נוסף: "הדור הבא לא ייאלץ לעזוב את הבית"

אחרי שנים ארוכות של הגבלות, שינוי משמעותי בהתיישבות ביהודה ושומרון: החטיבה להתיישבות החליטה לבטל נוהל ותיק שאסר על תושבים להחזיק בזכויות ביותר ממגרש מגורים אחד, מהלך שעשוי להשפיע על אלפי משפחות ביישובים הגדולים.

המשמעות המעשית: בעלי זכויות קיימות יוכלו לראשונה לרכוש מגרש נוסף בשוק החופשי ביישובים שבהם מתגוררות יותר מ־400 משפחות.

עד היום, ההגבלה נועדה לשמור על אופי היישובים ולמנוע מצב של רכישת נכסים לצרכים כלכליים או יצירת פערים חברתיים בתוך קהילות קטנות. אלא שבחטיבה להתיישבות טוענים כי המציאות השתנתה, והיישובים של היום כבר אינם אותם יישובים של שנות ההקמה.

צילום: החטיבה להתיישבות

ראש החטיבה להתיישבות, ישי מרלינג, הסביר את ההחלטה: "ההתיישבות ביהודה ושומרון עברה מזמן את שלב ההקמה. המציאות שבה הורים שבנו את ביתם באלעזר, בעלי או בקדומים לא יכולים לרכוש בית לילדיהם באותו יישוב, פגעה בנו חברתית ודמוגרפית".

לדבריו, המטרה היא לאפשר ליישובים לצמוח ולחזק את הדור הצעיר: "אנחנו נותנים כלים להתפתחות ומאפשרים למשפחות להמשיך להכות שורשים במקום שבו גדלו".

בחטיבה מדגישים כי ההליך עדיין ידרוש אישורים ויהיה כפוף לתנאי האגודות השיתופיות.