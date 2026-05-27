פיצוץ בקואליציה: החרדים בהשתלחות חסרת תקדים נגד סמוטריץ'

המתיחות בקואליציה מחריפה. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' סירב לתמוך בהצעת חוק המעונות למרות ניסיונות מצד ראש הממשלה ואנשיו לשכנעו להצביע בעדה. סמוטריץ' הבהיר כי מבחינתו, כל עוד לא מתקדם חוק גיוס והסיעות החרדיות אינן מוכנות להתגייס למהלך, הוא אינו מתכוון לשתף פעולה.



יו"ר יהדות התורה חבר הכנסת יצחק גולדקנופף תקף ואמר: "ההימנעות של בצלאל סמוטריץ' בהצבעה על חוק המעונות חושפת את פרצופו האמיתי. כשיבוא שוב לקושש קולות במגזר החרדי, הציבור יזכור שברגע האמת המשפחות החרדיות עניינו אותו כקליפת השום. מבחינתו, הילדים החרדיים הם עוד כלי במשחק הפוליטי כדי לעבור את אחוז החסימה".

גם יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני תקף: "השנאה נגד הציבור החרדי מעבירה אותם על דעתם ופוגעת גם בציבור העובד והחלש. ולא רק הם. גם שותפיהם בהשקפת עולמם בציונות הדתית נוהגים בעיוות ובכפיות טובה. נתנו להם הכל, בהתיישבות, בתקציבים ובתפקידים, וכשמגיעים לנושאים החשובים לציבור החרדי הם מפנים עורף ופועלים נגדנו. חסרי הגינות וערכים שכמותם. אנחנו ניקח זאת מעתה בחשבון בכל דבר הנוגע לציונות הדתית".

בהמשך, יו"ר סיעת יהדות התורה, ח"כ אורי מקלב, הצטרף גם הוא למתקפה: "הקושי של הליכוד לגייס רוב לדבר הכי אלמנטרי ואנושי – כמו מעונות יום לתינוקות שלא חטאו – מוכיח שאין באמת גוש. העובדה שמפלגה שלמה בקואליציה (הציונות הדתית) החרימה את ההצבעה ואף ניסתה להכשיל את החוק, לצד התנגדותם לחוק הסדרת מעמדם של לומדי התורה, מוכיחה כי טענות הליכוד שיש בידם לגייס רוב לחוקים החשובים לנו אינן נכונות".