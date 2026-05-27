אראל סג"ל מסרב להתנצל: "יש לו אחריות לטבח"

המגיש אראל סג"ל הסביר היום (רביעי) לאיל ברקוביץ' ברדיו 103fm, מדוע הוא מסרב להתנצל בפני אלוף (מיל') נמרוד שפר (הדמוקרטים) ומדוע יש לו חלק בטבח ה-7 באוקטובר.

בדבריו אמר סג"ל: "צבא לא נבנה מהיום להיום, צבא זה תכנון, אתה לא בונה צבא בשנה. שפר הוא לא האחראי הבלעדי, אבל כמו איזנקוט, גנץ ונתניהו, יש לו אחריות לטבח".

לפני כיומיים, האלוף שפר התייחס לדבריו של יאיר גולן, ראש מפלגתו, לגבי ערוץ 14 ואמר: "אני לא מדבר בשם ראש המפלגה שלי. אנחנו לא רוצים לסגור אף גוף שידור.

אנחנו רוצים לחזק תקשורת חופשית, חזקה ועצמאית. תקשורת צריכה לעקוב אחרי לשון החוק - תקשורת מסיתה לא תהיה. אני סומך על יאיר גולן". עוד הדגיש: "ערוץ 14 מפיץ רעל - זו דעתי, ואני לא חושב שבמדינת ישראל יש מקום להפיץ רעל".