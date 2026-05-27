וואו: הכנסת במהלך ענק למציאת היימנוט קסאו

ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות בראשות חבר הכנסת גלעד קריב, סיכמה היום (רביעי) כי תקציב של כ-400 אלף שקלים יועמד לקמפיין נרחב למציאת היימנוט קסאו, שיפורסם בשלטי חוצות וברשתות החברתיות.

הדיון בוועדה נערך על רקע ציון 822 ימים מאז היעלמותה של הילדה ממרכז הקליטה בצפת ב-25 בפברואר 2024. יו"ר הוועדה, חבר הכנסת קריב ממפלגת העבודה, מתח ביקורת על העיכוב ביישום המהלך ודרש לקבל את לוחות הזמנים המדויקים עד ליום ראשון הקרוב. קריב הודיע כי בשבוע הבא יתקיים דיון מעקב נוסף שבו יידרש המשרד להציג את הקמפיין המוכן, ובמקביל יקיים שיחה פרטית עם בני המשפחה כדי לבחון דרכי סיוע נוספות.

מוקדם יותר היום, משפחתה של קסאו טענה כי למעלה מ-1 ימים עברו מאז הודעת המשטרה על כך שיש קצה חוט בחקירה של היעלמותה של היימנוט, והוריה טרם קיבלו תדרוך רשמי ע"י המשטרה. אחר הצהרים יתקיימו הפגנות בשני מוקדים האחד מחוץ ללהב 433 והשניה בצומת צבר.



