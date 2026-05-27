גיוס חרדים בשיא: נחשף נתון הלוחמים החדשים בצה"ל

בצל הסערה הציבורית והפוליטית המתמשכת סביב חוק הגיוס ושילוב בני המגזר החרדי בצבא, נתונים רשמיים חדשים של צה"ל חושפים את היקף ההצטרפות של צעירים חרדים לשורות הצבא במהלך החודשיים האחרונים.

על פי הנתונים הרשמיים, בחודשיים האחרונים בלבד התגייסו 433 צעירים חרדים למסלולים הייעודיים שפותחו במיוחד עבור הציבור החרדי, המאפשרים להם לשמור על אורח חייהם הדתי במהלך השירות. החרדים שהתגייסו שובצו בשורה ארוכה של תפקידים חיוניים במערכים השונים של הצבא.

זינוק במוטיבציה לקרבי

הנתון הבולט והמשמעותי ביותר בדוח נוגע למערך הלוחם: מתוך כלל המתגייסים בתקופה זו, נרשם מספר שיא של 272 לוחמים חרדים חדשים. מדובר בזינוק משמעותי במספר המתגייסים החרדים שבוחרים להגיע ליחידות הקרביות הייעודיות (דוגמת גדוד נצח יהודה, חץ בצנחנים, ותתי-מסלולים בחטיבות גבעתי וגולני).

שאר הלוחמים והמתגייסים החדשים (161 במספר) שובצו בתפקידי תומכי לחימה, מערכים טכנולוגיים, מודיעין ותפקידים מנהלתיים מגוונים המותאמים למסלולים החרדיים. בצה"ל עוקבים בעניין רב אחר הנתונים הללו, במיוחד לנוכח הצורך הגובר בכוח אדם לוחם בחזיתות השונות.