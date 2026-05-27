תושבי האזור והנהגים בכוננות: רשות המעברים במשרד הביטחון הוציאה הודעה דחופה לקראת מה שצפוי להתרחש החל מהשעה 19:00 במעבר חשמונאים. התנועה תיחסם לסירוגין,

י"א סיון התשפ"ו
תרגיל ביטחוני יתקיים במרכז: זה הכביש שייחסם לתנועה
כביש 60 החדש. (צילום: ארנון בוסאני)

תושבי אזור חבל בנימין והנהגים הנוסעים בצירים המרכזיים ירגישו הלילה תכונה ביטחונית ערה מהרגיל. החל מהשעה 19:00 בערב ועד לשעה 02:00 לפנות בוקר, ייסגר לתנועה כביש 446 לסירוגין באזור מעבר חשמונאים, בשל פעילות ביטחונית מתוכננת של רשות המעברים.

במהלך שעות הפעילות, הנהגים והתושבים ביישובים הסמוכים צפויים לשמוע קולות ירי ופיצוצים חזקים באזור המעבר. מדובר בחלק מבימוי התרחישים של כוחות הביטחון, ואין מדובר באירוע אמת או בסיבה לבהלה.

התרגיל עצמו סגור לחלוטין לכניסת אזרחים או אנשי תקשורת, והתנועה בציר, כאמור, תנוהל לסירוגין על ידי כוחות האבטחה בשטח עד לסיום הפעילות לפנות בוקר. הציבור מתבקש לגלות ערנות ולהישמע להנחיות בציר.

מודיעין חשמונאים חסימת כביש

