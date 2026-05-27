תרגיל ביטחוני יתקיים במרכז: זה הכביש שייחסם לתנועה

תושבי אזור חבל בנימין והנהגים הנוסעים בצירים המרכזיים ירגישו הלילה תכונה ביטחונית ערה מהרגיל. החל מהשעה 19:00 בערב ועד לשעה 02:00 לפנות בוקר, ייסגר לתנועה כביש 446 לסירוגין באזור מעבר חשמונאים, בשל פעילות ביטחונית מתוכננת של רשות המעברים.

במהלך שעות הפעילות, הנהגים והתושבים ביישובים הסמוכים צפויים לשמוע קולות ירי ופיצוצים חזקים באזור המעבר. מדובר בחלק מבימוי התרחישים של כוחות הביטחון, ואין מדובר באירוע אמת או בסיבה לבהלה.

התרגיל עצמו סגור לחלוטין לכניסת אזרחים או אנשי תקשורת, והתנועה בציר, כאמור, תנוהל לסירוגין על ידי כוחות האבטחה בשטח עד לסיום הפעילות לפנות בוקר. הציבור מתבקש לגלות ערנות ולהישמע להנחיות בציר.