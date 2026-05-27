חוק פיזור הכנסת יעלה בשני: זה טווח התאריכים לבחירות

התפתחות פוליטית: בשיחות שנערכות בתוך הקואליציה מסתמן כי הצעת החוק לפיזור המשכן תובא כבר בתחילת השבוע הבא למליאה. אלה טווח התאריכים המסתמנים לבחירות הקרובות

דרמה פוליטית בכנסת: יו"ר הקואליציה, ח"כ אופיר כץ, הודיע באופן רשמי כי ביום שני הקרוב יתקיימו בוועדת הכנסת דיון והצבעה על הצעת החוק לפיזור הכנסת לקריאה ראשונה. מייד לאחר האישור בוועדה, יעלה החוק להצבעה מכרעת במליאת הכנסת כבר באותו היום, צעד שיפתח רשמית את המרוץ לבחירות.

על פי המתווה המסתמן והמתגבש במהלך השיחות הפנימיות בין סיעות הקואליציה, הצעת החוק לפיזור המשכן שתובא בקרוב לאישור חברי המליאה תכלול בתוכה באופן מפורש טווח תאריכים מוגדר מראש לקיומן של הבחירות הכלליות הבאות.

על פי הנתונים שעלו ועולים במסגרת השיחות בקואליציה, טווח התאריכים המסתמן אשר צפוי להיכתב שחור על גבי לבן בנוסח הצעת החוק נע בין ה-8 בספטמבר לבין ה-27 באוקטובר.

ההחלטה להביא את הצעת החוק לקריאה ראשונה כבר ביום שני הקרוב מהווה צעד משמעותי שמקדם את המערכת הפוליטית כולה אל עבר הישורת האחרונה, לקראת קביעת מועד הבחירות הסופי שיוכרע בהמשך התהליך בכנסת.