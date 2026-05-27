פרשת צחי ברוורמן: נתניהו "מתחמק" ממתן עדות

במסגרת החקירה סביב פרשת "הפגישה הלילית" אשר מתנהלת נגד צחי ברוורמן, ראש הסגל לשעבר של ראש הממשלה בנימין נתניהו, גורמים בכירים במערכת אכיפת החוק אמרו לכאן חדשות כי נתניהו למעשה התחמק ממתן עדות בתיק, כך דווח הבוקר (רביעי) בכאן 11.

נזכיר כי אמש הודיעו בפרקליטות על הגשת כתב אישום כפוף לשימוע נגד צחי ברוורמן, כאשר ראש הממשלה היה אמור למסור עדות פתוחה בתיק ולא עשה זאת.

גורמים במערכת אכיפת החוק כי המהלך נראה כהתחמקות מכוונת ממסירת העדות בעניין: לא היה מענה מטעם נתניהו זאת על אף שהיה כמה וכמה פניות ובקשות לתיאום עדות קצרה מאד, גם לפני וגם אחרי המלחמה.

אותם גורמים דחו את הטענות שמדובר בלוח זמנים עמוס ושיקולים בטחוניים שהביאו לכך ואומרים כי נמסרו הסברים ותירוצים לא הגיוניים ולא סבירים, ולכן בפועל מדובר במי שמסרב למסור עדות ומתחמק ממנה. לדברי הגורמים, אם היה מדובר בעד אחר היו דואגים שיגיע - אבל במקרה של ראש ממשלה אין כל כך מה לעשות.