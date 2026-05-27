"גזענית, שונאת שחורים": שפי פז מאיימת בתביעת דיבה

שפי פז שיגרה מכתב התראה לפני תביעה לח”כ פנינה תמנו שטה: “ניצלה את מעמדה לשם השפלה, ביזוי ויצירת עלילת דם”

הפעילה החברתית שפי פז שיגרה היום (רביעי) באמצעות בא כוחה עו״ד איתמר ברקאי מכתב התראה לפני נקיטה בהליכים משפטיים נגד ח”כ פנינה תמנו שטה, בעקבות עימות חריף במהלך דיון בכנסת בנושא “אפס סובלנות לאלימות וביריונות בקרב בני נוער”.

המכתב מתייחס לדיון שהתקיים ב-11 במאי בוועדת החינוך, התרבות והספורט ובוועדה לזכויות הילד, אליו הגיעה פז, על מנת להביא לשולחן הוועדה את קולם של תושבי שכונות דרום תל אביב בנוגע לאירועי האלימות והפשיעה החמורה של כנופיית ילדי מסתננים SSQ.

במכתב נטען כי במהלך הדיון פתחה ח”כ תמנו שטה ב”מופע אימים של ביזוי, השמצה, הכפשה, הטחת שקרים ורפש”, וכי דבריה כלפי פז “חורגים מכל נורמה דיונית ובכלל ועולים כדי יצירת עלילת דם של ממש”.

בין היתר מצוטטים במכתב הדברים שיוחסו לח”כ תמנו שטה במהלך הדיון: “גזענית! תלכי החוצה”, “את לא באמת נאבקת, את שונאת שחורים”, “להיות ימני זה לא להיות גזעני”, “היא רודפת שחורים רק בגלל שהם שחורים”, “הגזענית המכוערת הזאת שרודפת את הגר” ו”עבריינית גזענית, זה מה שאת”.

לדברי בא כוחה של פז עו״ד איתמר ברקאי מדובר בטענות “שקריות ודמגוגיות, באופן חוזר ונשנה וכעובדה שאין בלתה”, שנועדו להציג את מחאת תושבי דרום תל אביב כמחאה גזענית “הנובעת משנאתה של מרשתי לשחומי עור ואך בשל צבע עורם”.

עוד נטען כי פעילותה של פז “מתועדת וגלויה לציבור”, וכי “שקריותם של הדברים ניתנת להוכחה בנקל ככל שהדבר יידרש”. המכתב מייחס חומרה מיוחדת לדברים נוכח מעמדה של תמנו שטה כחברת כנסת: “ניצלת מעמדך בכוונת מכוון לשם התעמרות, השפלה, ביזוי, יצירת עלילת דם והסתה חמורה כלפי אזרחית ישראל”.

עוד נכתב כי: “ברי לכל בר דעת כי במופעך הבזוי ביקשת, הלכה למעשה, לייצר עבורך הון פוליטי על גבה של מרשתי”,

וכי מדובר ב”ניצול ציני של המקום והדיון וכן את זהותה של מרשתי לשם יצירת פרובוקציה”.

במכתב נטען כי הדברים נאמרו “בכוונת זדון ולשם השפלת מרשתי, הכפשת שמה הטוב, הפיכתה למושא ומטרה לשנאה, לבוז, ללעג ולקלס”.

פז טוענת כי דבריה של ח”כ תמנו שטה מהווים הפרה של חוק איסור לשון הרע וחוק הגנת הפרטיות, ודורשת להסיר את תיעוד הדברים מכל הפלטפורמות שבהן פורסמו, לפרסם התנצלות פומבית ולשלם לה פיצוי בסך 30 אלף שקלים “לצרכי פשרה בלבד”.

לטענת עו״ד ברקאי: ״למותר לציין כי חרף מעמדך כחברת כנסת אשר מעשיה ודבריה זוכים לחסינות פרלמנטרית, הרי שבהינתן הנסיבות של דבריך ופרסומיך, בהינתן חומרתם ופגיעתם החוזרת ונשנית במרשתי (בכוונת מכוון ובזדון של ממש מצידך), ובהינתן כי הללו אינם נועדו לשם מילוי תפקידך באופן כלשהו, אינם מקדמים ערכים של ביטוי פוליטי בפעילותו של חבר כנסת ולשם מילוי תפקידו, והוטחו באופן מבזה במרשתי ללא כל צורך ו/או רלוונטיות לדיון, הרי שהללו חורגים במובהק מאמירות ומעשים הבאים בגדר “סיכון טבעי”, ובכלל אינם חוסים בצל החסינות המהותית, וכפי שנקבע בפסיקה בנקל ונראה כי על כל המשתמע מכך״.

במכתב מובהר כי ככל שהדרישות לא ייענו בתוך שבעה ימים, תפנה פז להליכים משפטיים ותדרוש פיצוי גבוה משמעותית.