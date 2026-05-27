הלם בשמאל: "יאיר גולן החזיר אתמול לגוש הימין הרבה מנדטים"

ההקלטה של יאיר גולן שנחשפה אמש בערוץ 14 ממשיכה לעורר הדים במערכת הפוליטית: "גולן זרק את בנט מתחת לגלגלי האוטובוס"

הסרטון שפורסם אמש שבו נראה יו"ר מפלגת 'הדמוקרטים', יאיר גולן, מצהיר בקולו כי יהיה מוכן לשבת בממשלה יחד עם המפלגות החרדיות במטרה להפיל את בנימין נתניהו והליכוד, ממשיך לעורר הדים במערכת הפוליטית. מי שמספק ניתוח מפתיע להשלכות המהלך הוא הסוקר והיועץ הפוליטי הבכיר, שלמה פילבר.

פילבר טוען כי הניסיון של גולן לקרוץ לחרדים כדי לייצר קואליציה אלטרנטיבית עשוי להוביל דווקא לתוצאה הפוכה, ולחזק באופן ישיר את מפלגות הימין ובפרט את מפלגת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ'.

"יאיר גולן החזיר אתמול לגוש הימין בכלל ולסמוטריץ' בפרט, הרבה קולות של 'אוכלי מוות'", כתב פילבר בחשבון ה-X שלו (טוויטר לשעבר), כשהוא מתייחס בביטוי הציני למצביעי ימין אידאולוגיים קשיחים. לדבריו, מדובר באותם מצביעים "שבאמת התלבטו אם להצביע לנפתלי בנט או לאביגדור ליברמן כדי לקבל גיוס חרדים 'אמיתי'".

"זרק את בנט והנדל מתחת לגלגלי האוטובוס"

לפי הניתוח של פילבר, ההבהרה של גולן כי נושא הגיוס ולימודי הליבה עשוי להפוך משני לחזון של החלפת השלטון, מבהירה למצביעי המרכז-ימין כי הדיבורים על "ממשלת שינוי" אזרחית אינם ריאליים.

פילבר סבור כי בהצהרה זו, פגע גולן פגיעה אנושה באסטרטגיית הבחירות של המפלגות הממלכתיות שמנסות לקרוץ למאוכזבי הימין תוך הבטחה לשינוי סדרי העדיפויות מול החרדים.

"יאיר גולן זרק אתמול את בנט, יועז הנדל ושבות רענן - מתחת לגלגלי האוטובוס", סיכם פילבר בנחרצות.