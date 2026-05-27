אביעד גליקמן זועם: "כזה עוד לא היה לנו!"

כתב המשפט אביעד גליקמן, זועם על בקשתו החריגה של ראש הממשלה נתניהו: "כזה עוד לא היה לנו לדעתי"

כתב המשפט של חדשות 13, אביעד גליקמן, התייחס היום (רביעי) לבקשתו של ראש הממשלה נתניהו לבטל את עדותו היום, בשל עיסוקיו בעניינים ביטחוניים עד מאוחר.

גליקמן, שמתייחס כל העת לבקשותיו של נתניהו על ביטול משפטו, ולא מסתיר את אי שביעות רצונו מכך, התייחס לבקשה וכתב: "‏כזה עוד לא היה לנו לדעתי. אנחנו רגילים לבקשות שונות של נתניהו לביטול/ קיצור עדותו בגלל עניינים מדיניים- בטחוניים ובגלל חרטוטים על עניינים כאלה. אבל, בקשה לביטול עדותו בגלל עייפות של הנאשם אני לא זוכר. נחכה להחלטת השופטים".

נזכיר כי אמש החליטו השופטים כי הדיון היום יקוצר משמעותית ויתקיים רק בין 9-11 בבוקר, אלא שהבוקר נתניהו ביקש לבטל אותו לחלוטין.

בנימוקיו כתב נתניהו: "ראש הממשלה נתניהו היה עסוק בעניינים מדיניים וביטחוניים עד לשעות הלילה המאוחרות".