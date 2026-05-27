"איכס, גועל נפש": רונן צור עקץ את צביקה מור וחטף

צביקה מור, אביו של שורד השבי איתן מור, הודיע אמש כי הוא מצטרף לציונות הדתית של סמוטריץ'. כך הגיב רונן צור למהלך

האסטרטג ומוביל מטה משפחות החטופים לשעבר, רונן צור, עורר סערה ברשת לאחר שהתייחס להצטרפותו לפוליטיקה של צביקה מור, אביו של שורד השבי איתן מור.

בדבריו כתב צור: "בלי ציניות. צביקה מור נלחם עבור הבן שלו בדרך שבה בחר. יש בינינו חילוקי דעות עמוקים אבל אין לי ספק שכוונותיו טובות.

אני לא הייתי מצטרף למפלגה שסיכלה עסקה לשחרור בני מידי טרוריסטים, והעמידה אותו בסכנת מוות מיידי אך זכותו. מאחל לו בכנות הצלחה, לדעת לכבד דעות שונות ולקדש חיים".

בתגובה, גולשים ברשת הזדעזעו מדבריו של צור, ותקפו אותו על כך: "איכס, גועל נפש, איך אתה דבר?", "פתאום כשזה הורה לחטוף מהצד הימני של המפה זה בסדר, אה?!"