הפרשן הצבאי חושף: "זה מטורף מה שמוצאים שם"

אזעקות הופעלו הלילה בקריית שמונה ויישובי הצפון בעקבות שיגור שחצה מלבנון. ברקע, צה״ל מעמיק את אחיזתו בדרום לבנון וחושף עוד ועוד תשתיות של חיזבאללה: “השטח גדול פי כמה מעזה”

הפרשן הצבאי של ״ידיעות אחרונות״ ו־i24NEWS, יוסי יהושוע, התייחס הבוקר (רביעי) ללחימה המתמשכת בזירה הצפונית ולהעמקת הפעילות של צה״ל בדרום לבנון.

בריאיון לרדיו 103FM אמר יהושוע כי “ככל שצה״ל מעמיק את אחיזתו בקו הצהוב, אנחנו מגלים עוד ועוד תשתיות. זה נכון גם בצפון, שם השטח גדול מרצועת עזה פי כמה. זה מטורף מה שמוצאים שם”.

ברקע הדברים, במהלך הלילה הופעלו התרעות בשורת יישובים בגליל העליון, בהם קריית שמונה, כפר גלעדי, תל חי, מנרה, מרגליות, משגב עם, בית הלל, מעיין ברוך, ר׳ג׳ר וכפר יובל.

זמן קצר לאחר מכן הודיע דובר צה״ל כי זוהה שיגור שחצה משטח לבנון ונפל בשטח פתוח. לפי צה״ל, לא היו נפגעים באירוע.

לראשונה מאז תחילת ההסלמה בצפון, תושבים באזור קיבלו התרעה מקדימה עוד לפני הפעלת האזעקות, עם הנחיה לשהות סמוך למרחבים מוגנים דקות לפני הירי.

יהושוע התייחס גם להיבט המדיני של הלחימה ומתח ביקורת על ההתנהלות מול ארצות הברית.

“מצופה מנתניהו שיעמוד כמו שצריך מול טראמפ”, אמר. “אי אפשר להילחם בדרך הזאת”.