התנועות החריגות של משמרות המהפכה שזיהו בארצות הברית

דיווח ב״ניו יורק טיימס״ חושף כי שעות לפני התקיפות שביצעה ארה״ב נגד מטרות איראניות, זוהו תנועות חריגות של משמרות המהפכה, כטב״מים וסירות שניסו לפי ההערכות להציב מוקשים ימיים באזור מצר הורמוז

הלילה (בין שלישי לרביעי) דווח ב״ניו יורק טיימס״ כי ביממה שקדמה לתקיפות שביצעה ארצות הברית נגד מטרות איראניות ביום שני, זיהו גופי מודיעין אמריקניים שורת פעולות חריגות מצד איראן, מה שהוביל להחלטה להגיב צבאית.

לפי הדיווח, אחד האירועים המרכזיים שנקלטו במודיעין היה ניסיון של משמרות המהפכה לפרוס מוקשים ימיים באזור מצר הורמוז באמצעות שני כלי שיט מהירים.

גורמים ששוחחו עם העיתון טענו כי בעקבות הזיהוי המריאו מטוסי קרב אמריקניים שתקפו את הסירות והטביעו אותן לפני שהצליחו להשלים את המשימה.

במקביל, כך דווח, איראן שיגרה כטב״מים מתאבדים לעבר כלי שיט אמריקניים שפועלים באזור המצר כחלק מהאכיפה הימית שמפעילה ארצות הברית מול איראן.

בפיקוד המרכז האמריקני (סנטקום) זיהו באותן שעות גם תנועה חריגה באתרי טילים באזור מצר הורמוז, מה שעורר חשש מפני ניסיון לפגוע במטוסים אמריקניים שפועלים מעל האזור, כולל מטוסים שממריאים מנושאות מטוסים אמריקניות.

בארצות הברית הגדירו את התקיפות שבוצעו בהמשך כ“פעולות הגנתיות”. דובר פיקוד המרכז האמריקני מסר אתמול כי “התקיפות בוצעו לצורך הגנה עצמית והגנה על הכוחות האמריקניים מפני איומים מצד הכוחות האיראניים”.

מנגד, באיראן כמעט שלא עסקו בפומבי מאז יום שני בעימות הישיר מול וושינגטון.

לפי דיווחים של גורמי אופוזיציה איראניים, כלי תקשורת המזוהים עם המשטר קיבלו הנחיה לצמצם את הסיקור של חילופי האש מול ארצות הברית, ככל הנראה כדי למנוע פגיעה במגעים המדיניים המתנהלים בין הצדדים.

נכון לעכשיו לא ברור האם האירועים האחרונים ישפיעו על המשא ומתן בין המדינות, אך בטהרן ובוושינגטון נראה כי מנסים למנוע הידרדרות מחודשת לעימות רחב יותר.