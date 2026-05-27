אמסלם תוקף בחריפות: “הכול כדי להפיל את הימין”

השר דודי אמסלם תקף בחריפות את ההתנגדות למינויו האפשרי של רומן גופמן לראש המוסד: “מה שעשו לזיני עושים עכשיו גם לו. הכול כי נתניהו רוצה למנות אותו”

השר דודי אמסלם תקף היום (שלישי) בחריפות את מבקרי הממשלה על רקע הדיווחים סביב מינויו האפשרי של רומן גופמן לראש המוסד.

בריאיון לרדיו גלי ישראל התייחס אמסלם לסערה הציבורית סביב המינוי ואמר: “רומן גופמן יהיה ראש המוסד. אני מתפוצץ ממה שעושים לו”.

אמסלם השווה בין הביקורת המופנית כלפי גופמן לבין היחס שקיבל לדבריו ראש השב״כ דוד זיני, וטען: “מה שעשו לזיני עושים עכשיו גם לגופמן. וכל חטאו הוא שראש הממשלה בנימין נתניהו רוצה למנות אותו”.

בהמשך דבריו תקף גם את נשיא בית המשפט העליון לשעבר אשר גרוניס ואמר: “אני לא יודע מה הוא עשה בצבא, לא יודע אם הוא בכלל יודע מה זה M16”.

אמסלם הוסיף כי לדעתו ההתנגדות למינויים שמקדמת הממשלה הפכה למסע פוליטי אישי: “פוגעים באדם ובתפקיד עצמו. הסזון מתגמד לעומת מה שקורה פה”.

עוד תקף השר את מבקרי הליכוד וטען כי גם שרים במפלגה סופגים מתקפות דומות: “תראו מה עושים לשר אלי כהן ולשר מיקי זוהר. הם לא דמוקרטים, מדובר בבולשביקים אלימים, הכול כדי להגיע לשלטון”.