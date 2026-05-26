ועכשיו כפוליטיקאי: צביקה מור במסר ראשון לציבור

אחרי הודעתו על כניסה לפוליטיקה, צביקה מור מפרסם מסר ראשון לציבור

לאחר ההודעה הרשמית על כניסתו למערכת הפוליטית, צביקה מור מפרסם הערב (שלישי) סרטון ראשון שבו הוא פונה לציבור ומסביר את המניעים שהובילו אותו לבחור במפלגת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' כבית הפוליטי החדש שלו.

מור, שבנו איתן מוחזק בשבי חמאס בעזה ושנחשב לאחד הקולות הבולטים והמשפיעים ביותר בקרב משפחות החטופים המזוהות עם המחנה הלאומי, הדגיש בסרטון את הקשר העמוק והליווי שקיבל מהמפלגה מאז פרוץ המלחמה.

"אני מצטרף היום למפלגת הציונות הדתית, שעמדה לצידנו לאורך כל הדרך", פתח מור את דבריו בסרטון. "מתוך תחושת שליחות עמוקה ובענווה גדולה, אני מצטרף להמשך המאבק על דמותה של המדינה, על הביטחון, ההתיישבות והכלכלה".

"בעד ניצחון והכרעה"

בסרטון מבהיר מור כי כניסתו לפוליטיקה מהווה המשך ישיר לפעילות הציבורית האינטנסיבית שניהל בחודשים האחרונים במסגרת פורום "תקווה", וכי בכוונתו להמשיך ולייצג את התפיסה הדוגלת בלחימה תקיפה ללא פשרות.

"אמשיך להשמיע את הקול הנחוש של הרוב הדומם בעד ניצחון והכרעה, למען עם ישראל וארץ ישראל", חתם מור את פנייתו.

במערכת הפוליטית מעריכים כי הצטרפותו של מור, דמות מוערכת הזוכה לקונצנזוס רחב בקרב הציבור הדתי-לאומי והימין בכלל, מהווה חיזוק משמעותי עבור מפלגת הציונות הדתית, במיוחד בתקופה שבה המפה הפוליטית רוחשת ומפלגות חדשות מנסות לקום באותו המגרש.