בתום הערכת מצב: אלו הנחיות פיקוד העורף החדשות

בתום הערכת מצב מיוחדת שקיימו גורמי הביטחון בפיקוד העורף, הוחלט כי מדיניות ההתגוננות הנוכחית לציבור הרחב נותרת בשלב זה ללא שינוי. ההנחיות המעודכנות יהיו בתוקף החל מהיום ועד ליום חמישי, 28 במאי 2026, בשעה 20:00.

על פי ההנחיות, באזור קו העימות וכן ביישובי מועצה אזורית מרום הגליל – מירון, בר יוחאי, אור הגנוז וספסופה – תישמר מתכונת של פעילות חלקית בלבד, בהתאם לפירוט הבא:

פעילויות חינוכיות: ניתן לקיים פעילויות חינוכיות אך ורק במבנה או במקום שמאפשר הגעה למרחב מוגן תקני בתוך זמן ההתגוננות המוגדר לאותו המרחב.

מקומות עבודה: ניתן לקיים פעילות עסקית ומקומות עבודה במבנה או במקום שניתן להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות.

התקהלויות ושירותים: חל איסור על התקהלויות נרחבות. בשטח פתוח תותר התקהלות של עד 50 אנשים בלבד, בעוד במבנה סגור תותר התקהלות של עד 200 אנשים. יחד עם זאת, בשלב זה ההנחיות אינן כוללות סגירת חופים.

הנחיות מיוחדות ליישובי קו העימות

בפיקוד העורף מבהירים כי על פי הנחיות פיקוד הצפון (פצ"ן), באזור הנחיה קו העימות קיימת חלוקה פנימית ודיפרנציאלית בין היישובים השונים:

בחלק מהיישובים בקו העימות ניתן לקיים פעילות חינוכית במבנה או במקום שבו ניתן להגיע למבנה או למרחב מוגן בזמן ההתגוננות בעת קבלת התרעה. מנגד, בחלק אחר מהיישובים התנאים קשיחים יותר: ניתן לקיים פעילויות חינוכיות במבנה בלבד שבו בעת התרעה יש להיכנס למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות, או לחילופין לקיים את הפעילות החינוכית עצמה ישירות בתוך המרחב המוגן התקני.

בצה"ל קוראים לציבור להמשיך ולהתעדכן בפלטפורמות הרשמיות וביישומון פיקוד העורף, ולהישמע להנחיות מצילות החיים.