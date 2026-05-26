משרד הבריאות באזהרה חמורה: "אל תגיעו לשם"

משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה פרסמו הודעה דחופה לציבור המטיילים ולמועצות האזוריות בצפון, המזהירה מפני כניסה ורחצה בשורה של נחלים מרכזיים, ו זאת בעקבות תוצאות חריגות ומדאיגות שהתקבלו בדיגומי מים שנערכו לאחרונה.

בבדיקות מעבדה שנלקחו מהנחלים ב-25 במאי 2026, נמצאו רמות של חיידקי קולי צואתי החורגות בצורה משמעותית מהמלצות משרד הבריאות, העומדות על רף מקסימלי של 400 חיידקים לכל 100 מ"ל מים. הנתונים שהתקבלו מעידים בראש ובראשונה על הימצאות זיהום פעיל במקורות המים.

אלו אתרי המים והנחלים האסורים לכניסה

לנוכח הממצאים, הרשויות מבהירות כי הכניסה למים במקומות הבאים עלולה להיות מסוכנת, והאיסור יישאר בתוקף עד שיתקבלו תוצאות דיגום תקינות ויציבות:

נחל חצבאני: מאזור גן הצפון (התחנה הידרואלקטרית) – שם נמצא נתון של 600 חיידקים.

נהר הירדן: המקשח ממגשר להבות הבשן ועד לגשר החמישה (רמות זיהום שבין 900 ל-1,000 חיידקים).

בריכת המשושים: שם נמדד הנתון המדאיג ביותר של 2,000 חיידקים.

נחל ג'ילבון: באזור מפל דבורה (נתון של 600).

נחל זאכי: (נתון של 1,000).

נחל יהודיה: (נתון של 550).

במשרד להגנת הסביבה ציינו כי נכון לשעה זו פקחי המשרד לא מצאו מקור זיהום ידוע או נקודתי בנחלים, שיכול להסביר את הזינוק בנתונים.

בשגרה, דיגום המים בנחלי הצפון (בגליל העליון, בגולן ובגליל המערבי) מתבצע באופן מדגמי פעם בשבועיים על ידי פקחי רשות הטבע והגנים בנקודות קבועות המייצגות מפלים, בריכות או מקטעי נחל פתוחים. שני המשרדים הבהירו כי הם ממשיכים בביצוע הדיגומים ובמעקב צמוד בשטח, ויעדכנו את הציבור בהתפתחויות ככל שיידרש.

לנוחיות הציבור, ניתן לצפות בתוצאות הדיגום המלאות והרבעוניות של כלל הנחלים הנדגמים בישראל באופן שוטף באתר האינטרנט הרשמי של משרד הבריאות.