כצפוי: זו עמדת ועדת גרוניס במינוי רומן גופמן

לאחר ששופטי בג״ץ החזירו את הדיון לחברי ועדת גרוניס, חברי הוועדה מסרו את החלטתם הרשמית

ועדת גרוניס מסרה היום (שלישי) את עמדתה לבג״ץ בעניין מינוי רומן גופמן, ועמדתה נשארה כפי שהיתה - רוב בעד מינויו. היו״ר גרוניס, בעמדת מיעוט מתנגד למינוי.

נזכיר כי שופטי בג״ץ החזירו את הדיון לחברי הוועדה לאחר שטענו כי עבודתם ״לקתה בחסר״.

חברי הוועדה התייחסו לדברי אורי אלמקייס וטענו כי הם משוללי כל יסוד ונסתרים מחומר הראיות.

לשכת ראש הממשלה התייחסה להחלטה ומסרה כי "לא נפל דופי בטוהר המידות של האלוף גופמן, וכי הם אף התחזקו באופן מהותי וממשי בדעתם לאור החומרים הנוספים שנמסרו לידיהם".

עוד נמסר כי "ראש הממשלה דוחה מכל וכל את דעת המיעוט שקבעה כי יש להמשיך ולבחון את הנושא, ואומר שנעשה לאלוף גופמן עינוי דין מיותר וההר לא הוליד אפילו עכבר.

ראש הממשלה מצפה שבית המשפט העליון ידחה את העתירות ולא יעכב את כניסתו של האלוף גופמן לתפקיד מיד עם סיום כהונתו של ראש המוסד היוצא, בעיצומה של מלחמה בשבע חזיתות".