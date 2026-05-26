השר לשעבר מהליכוד מקים מפלגה חדשה

השר ובכיר הליכוד לשעבר, אישר לראשונה בקולו כי הוא פועל להקמת מפלגה חדשה שתתמודד בבחירות הקרובות

שגריר ישראל באו"ם ובארצות הברית לשעבר, גלעד ארדן, מאשר לראשונה בקולו כי הוא בוחן ברצינות חזרה מפורשת לחיים הציבוריים ופועל באופן אקטיבי להקמת מסגרת פוליטית חדשה, שתתחרה על קולות מצביעי המרכז-ימין.

בראיון שקיים הבוקר (שלישי) בגל"צ הצהיר השר לשעבר מטעם הליכוד על כוונותיו. "אני מנסה להקים מפלגה שתפעל למען ממשלת פיוס לאומי", חשף ארדן בשידור. "יש מאות אלפי ישראלים שאין להם אלטרנטיבה כיום, שלא רוצים קואליציה שנשענת על צדדים קיצוניים".

גיוס השמות והביקורת על הליכוד

דבריו של ארדן ברדיו מגיעים בהמשך ישיר לחשיפה מאמש במהדורת המרכזית של 'חדשות 13', שם פורסמו פרטים ראשונים על המהלכים הדרמטיים שהוא מנהל מאחורי הקלעים בתקופה האחרונה, לקראת קבלת החלטה סופית בנושא בתוך שבועיים בלבד.

בשיחות סגורות שקיים, לא חסך השגריר לשעבר ביקורת קשה ממפלגת הבית הישנה שלו, והביע ספק רב בנוגע לעתידה הפוליטי במתכונתה הנוכחית. "אני מתקשה לראות את הליכוד שורדת בטווח הארוך ברשימה הנוכחית שלה", אמר ארדן לבני שיחו.

בנוסף, הדיווח חושף כי ארדן מציב תנאים קשיחים בנוגע למעמדו בהנהגת המחנה, ופסל על הסף אפשרות של ריצה במסגרת בלוק טכני שוויוני עם דמויות אחרות המזוהות עם הימין הממלכתי, דוגמת יועז הנדל או תא"ל (מיל') עופר וינטר. ארדן הבהיר בשיחות הללו בצורה שאינה משתמעת לשני פנים כי השחקנים האחרים במגרש יצטרכו להיכנס תחת הנהגתו הבלעדית.