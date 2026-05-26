הקרב האחרון: בג"ץ ידון בעתירות נגד סגירת גלי צה"ל

בג"ץ דן היום בעתירות שהוגשו נגד החלטת הממשלה על סגירת גלי צה"ל. נזכיר כי לפני כשלושה חודשים בג"ץ הוציא צו על תנאי שהורה לממשלה לנמק מדוע לא תבטל את החלטתה שעניינה סגירת התחנה

כשלושה חודשים אחרי מועד הסגירה המיועד של תחנת גלי צה"ל שנקבע על ידי הממשלה - הרכב של שלושה שופטי בג"ץ, השופטים דפנה ברק ארז, אלכס שטיין ויחיאל כשר, יקיים היום (שלישי) דיון בחמש עתירות שהוגשו נגד החלטת הממשלה על סגירת התחנה הצבאית. זאת, לאחר שבתחילת פברואר ניתן על ידי בג"ץ צו על תנאי שהורה לממשלה לנמק מדוע לא תבטל את החלטתה שעניינה סגירת התחנה. הדיון יועבר בשידור חי.

השופט כשר אמר בדיון: ״יש לכאורה ראיות להתבטאויות על הצורך לסגור את גלי צה"ל בגלל התכנים הפוליטיים שלו, וזו דעה על התוצאה שצריכה להיות. אם הייתה רצה מפלגה שאומרת שיש יותר מדי תכנים מהשמאל בתקשורת ושצריך לסגור את גלי צה"ל, והאיש מתמנה לשר וזה הדבר הראשון שהוא עושה – זה היה תקין? רחוק מזה".



עוד אמר השופט כשר: "אם זה נכון ששלטון כלשהו, בגלל שנפשו נקעה מן הדעה הפוליטית שמשמיע ערוץ שידור, והוא מחכה לשעת כושר והוא מפרק אותו וסוגר לו את המיקרופון - זה לא קיצוני? לכאורה, זה נשמע בדיוק זה. ואז השאלה היא מה צריך לעשות בית משפט שהערכים האלה מנחים אותו".

העתירות הוגשו על ידי ועד עובדי גלי צה"ל יחד עם ההסתדרות הכללית; התנועה לאיכות השלטון; ארגון העיתונאים והעיתונאיות; מועצת העיתונות; ועמותת האקדמיה למען ישראל דמוקרטית יחד עם שישה ממפקדי התחנה בעבר (רון בן ישי, נחמן שי, משה שלונסקי, אבי בניהו, יצחק טוניק ואפרים לפיד), יחד עם ארגון בוגרי גל"צ למען התחנה (ובהם אהוד בנאי, רזי ברקאי, קובי מידן, הילה קורח, יעל דן והדס שטייף) ואייל אשל, אביה של התצפיתנית רוני אשל ז"ל.

בעיקרי הטיעון שהגיש ועד עובדי התחנה לקראת הדיון הודגש כי מינוי הוועדה המייעצת לבחינת פעילות גלי צה"ל ועבודתה היו רצופים כשלים. "צבר פגמים חסר תקדים שכל אחד בפני עצמו הוא כבד משקל, מושך לכיוון המסקנה שלפיה יש להורות על בטלות ההחלטה", נכתב.

בין הפגמים שהם מונים: שר הביטחון כ"ץ הצהיר מראש, עם הקמת הוועדה, כי "מה שהיה לא יהיה" – ראיה לסימון מטרה מראש; וחברי הוועדה מונו לאחר שהביעו דעה פומבית חד-משמעית ובלתי מסוייגת בסוגיה הספציפית שהוועדה נדרשה לבחון.

בעתירות התבקש בג"ץ לבטל את החלטת הממשלה מדצמבר לסגור את התחנה ולהפסיק את שידוריה. נכון לעכשיו החלטת הממשלה מוקפאת בעקבות צו ביניים שהוציא בג"ץ לבקשת ועד עובדי התחנה לאחר שהתברר כי כ"ץ החל לבצע צעדים לסגירת התחנה, בין היתר הוא הנחה להפסיק באופן מיידי את הליכי המיונים לגלי צה"ל וסיום ההתקשרויות עם כל העיתונאים שמשדרים בתחנה.