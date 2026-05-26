“ציד מפקדים” והתקפות ליליות: השינוי המדאיג של חיזבאללה

חיזבאללה ממקד מאמץ בפגיעה בקצינים בכירים באמצעות רחפני נפץ, מתקפות משולבות ו“להקות רחפנים” שנועדו להעמיס על מערכי ההגנה בצפון

חיזבאללה משנה את דפוסי הפעולה שלו מול צה״ל ומאמץ בשבועות האחרונים אסטרטגיה חדשה שמטרתה פגיעה ישירה במפקדים ובמערכי הפיקוד של הכוחות הפועלים בדרום לבנון ובגבול הצפון, כך עולה מנתוני מכון עמית למחקר ומודיעין, שפורסמו בכאן 11 על ידי כרמלה מנשה.

לפי הדוח, בארגון הטרור מתמקדים באיתור תנועות של קצינים ישראלים בכירים ובניסיון לפגוע בהם באמצעות רחפני נפץ, כטב״מים ותקיפות מתואמות במספר זירות במקביל.

במסגרת המהלך, דווח על ניסיונות פגיעה במשגרי כיפת ברזל, כלי רכב שיוחסו למפקדים בכירים, וכן ביצוע מתקפות משולבות הכוללות רקטות, ארטילריה ורחפנים בו־זמנית.

לפי ההערכות, מטרת האסטרטגיה היא לערער את יכולות השליטה והפיקוד של צה״ל, לשבש את הפעילות המבצעית בגזרה ולהעמיס על מערכי ההגנה האווירית בגבול הצפון.

מהנתונים עולה כי בשבוע האחרון בלבד פרסם חיזבאללה 136 הודעות קבלת אחריות על תקיפות נגד ישראל, כאשר 48 מהן בוצעו באמצעות רחפני נפץ.

מרבית המתקפות כוונו נגד כוחות צה״ל בדרום לבנון, אך חלקן בוצעו גם לעבר יישובי גבול הצפון וריכוזי כוחות סמוך לגדר.

אחד השינויים הבולטים שעליהם מצביע המחקר הוא השימוש הגובר ב“רחפנים מתאבדים”. מאז 19 במאי קיבל חיזבאללה אחריות על יותר מ־20 תקיפות שבוצעו באמצעות רחפנים מסוג זה.

בנוסף, בארגון מפעילים “להקות רחפנים”, מתקפות מרובות כטב״מים מכיוונים שונים, במטרה להקשות על מערכות ההגנה הישראליות, להרחיב את אזורי החדירה ולהגדיל את סיכויי הפגיעה

בדוח נטען גם כי חיזבאללה ממשיך להשקיע בפיתוח יכולות לוחמה אלקטרונית ושיבוש מערכות, כחלק מהניסיון להגביר את הלחץ המבצעי על צה״ל בצפון.

ברקע הדברים, ביום רביעי האחרון נפצע באורח קשה מפקד חטיבה 401, אלוף־משנה מאיר בידרמן, מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. באותו אירוע נפצעו גם סגן־אלוף במילואים מאוגדה 162 ולוחם מילואים נוסף.

בכאן 11 דווח עוד כי חיזבאללה החל לאחרונה להפעיל רחפני נפץ גם בשעות הלילה, באמצעות מצלמות תרמיות שהורכבו עליהם.

באחת התקיפות האחרונות, שאירעה במוצאי שבת באזור הכפר ראס אל־ביאדה, נפצעו שני לוחמי צה״ל באורח בינוני וקל בעקבות פגיעת רחפן לילית.

עד לאחרונה הפעיל חיזבאללה את רחפני הנפץ בעיקר בשעות היום, בעוד שבצה״ל ניסו להתאים חלק מהפעילות לשעות החשכה אך כעת נראה שגם היתרון הזה הולך ונשחק.