נערכים לתגובת חיזבאללה: פיקוד העורף מחמיר את ההנחיות

לאור הערכת המצב העדכנית והכיוונים המבצעיים בגזרה הצפונית, צה"ל הודיע כי פיקוד העורף החליט על מספר עדכונים והחמרות במדיניות ההתגוננות הנוגעים להתנהלות היומיומית במרחב

במערכת הביטחון נערכים באופן מיידי לתוצאות ההסלמה ולתגובת אש אפשרית מצד חיזבאללה. צה"ל עדכן הערב (שני) כי לאור הערכת המצב העדכנית והכיוונים המבצעיים בגזרה, המליץ פיקוד העורף על שורה של החמרות ועדכונים במדיניות ההתגוננות במרחב הצפוני.

ההמלצות גובשו בפיקוד העורף ואושרו באופן מיידי על ידי הרמטכ"ל, בצה"ל מבהירים כי השינויים הללו אינם משנים את מדרג או צבע מדיניות ההתגוננות הכללית, אלא מהווים עדכונים והחמרות ממוקדות בתוך המדיניות הקיימת, אשר מופצים כבר הלילה למרחב האזרחי ולראשי הרשויות.





פירוט הגבלות פיקוד העורף המעודכנות במרחב הצפוני:

1. צמצום דרמטי של היקף ההתקהלויות

מדיניות ההתקהלות בכל מרחב קו העימות מוחמרת באופן משמעותי, במטרה לצמצם חשיפה של אזרחים בשטחים פתוחים ובמבנים שאינם מוגנים כראוי:

במבנה: תותר התקהלות של עד 200 בני אדם בלבד (צמצום חריף לעומת המגבלה הקודמת שעמדה על עד 600 איש).

בשטח פתוח: תותר התקהלות של עד 50 בני אדם בלבד (צמצום משמעותי לעומת הרף הקודם שאיפשר התכנסות של עד 200 איש).

2. החמרת תנאי הלימודים ב-43 יישובי סמוכי גדר

ביישובים הממוקמים בקו הראשון הסמוך לגדר המערכת, נקבעו תנאים קשיחים להמשך הפעילות החינוכית, המשנים לחלוטין את שגרת מוסדות החינוך:

חובת מרחב מוגן תקני: הפעילות החינוכית תותר אך ורק בתוך מרחב מוגן תקני או בצמידות מיידית אליו , באופן שיאפשר הגעה אליו בזמן ההתגוננות הנדרש. מדובר בהחמרה לעומת המדיניות הקודמת, שאיפשרה לקיים למידה בכל מבנה סגור ללא תלות ישירה בצמידות למקלט או ממ"ד.

ביטול מערך ההסעות: חל איסור מוחלט על קיום הסעות תלמידים במרחב זה, בשל הסיכון הגבוה של שהיית רכבי הסעות בצירים חשופים.

החרגת החינוך המיוחד: מערך ההסעות והפעילות של מסגרות החינוך המיוחד יוחרגו מהגבלה זו, וימשיכו לפעול תחת התאמות ביטחוניות ייעודיות.

3. אופי השינוי והסמכויות