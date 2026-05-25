מחשש לתקיפות ישראליות: מנוסה המונית מרובע הדאחייה בביירות

צה"ל פתח הלילה בגל תקיפות מאסיבי ונרחב ברחבי לבנון. מפקד פיקוד הצפון עדכן את ראשי הרשויות כי היעדים שיותקפו הלילה יהיו "משמעותיים" במיוחד. בעקבות העדכונים וההפצצות, תושבים רבים החלו להימלט בהמוניהם ממעוז חיזבאללה בביירות

האיומים וההצהרות של השעות האחרונות מתורגמים הלילה (שני) לפעילות צבאית בשטח: צה"ל פתח בגל תקיפות נרחב, חריג ומשמעותי בכל רחבי לבנון. התקיפות הללו מנחיתות מכות קשות על ארגון הטרור חיזבאללה ומחוללות טלטלה עמוקה גם בלב הבירה הלבנונית.

הדיווחים הראשוניים המגיעים מלבנון מצביעים על כך שעוצמת התקיפות של חיל האוויר, לצד ההתרעות שקדמו להן, עוררו פאניקה רבת ממדים בקרב האוכלוסייה המקומית. תושבים רבים החלו במנוסה המונית וברחו ברכבים וברגל מרובע הדאחייה בביירות – מעוז השלטון והתשתיות המרכזי של חיזבאללה – מחשש לפגיעה קשה בנכסי הארגון באזור בשעות הקרובות.

הלילה העצים הנוכחי החל בשיחות עדכון רשמיות שקיים מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילוא, מול ראשי הרשויות המקומיות בקו העימות. מילוא, שהצהיר מוקדם יותר הערב בעצרת חטיבת הגולן כי צה"ל לא יכיל עוד את הירי לעבר העורף, ביקש לעדכן את הנהגת היישובים במהלכים ההתקפיים המיידיים.





ללא

בשיחות הללו הבהיר מפקד פיקוד הצפון לראשי הרשויות כי התקיפות הלילה נגד תשתיות חיזבאללה צפויות להיות משמעותיות, רחבות ועוצמתיות במיוחד, וזאת בתגובה לעליית המדרגה של ארגון הטרור וירי הרקטות והכטב"מים לעבר היישובים הישראליים לאורך היום.

דוושת הגז נלחצה: "נכה אותם שוק על ירך"

גל התקיפות המאסיבי הנוכחי מגיע שעות ספורות בלבד לאחר שראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם סרטון לוחמני שבו העניק גיבוי מדיני מלא להחרפת הטון המבצעי. נתניהו חשף כי בשבועות האחרונים חוסלו למעלה מ-600 מחבלים, והצהיר בצורה חד-משמעית: "אנחנו לא מורידים את הרגל מהדוושה, להפך. אמרתי ללחוץ על הדוושה בלבנון. אנחנו נכה אותם, אנחנו נכה אותם שוק על ירך".





ללא

במערכת הביטחון מסמנים את גל התקיפות הנוכחי כנקודת מפנה, שבה צה"ל פועל לשבור את משוואת ההתשה של חיזבאללה ולפגוע בנכסים האסטרטגיים הרגישים ביותר שלו בדאחייה ובדרום לבנון. חיל האוויר, הארטילריה וכוחות המודיעין נמצאים בשיא כוננותם, כאשר הפעילות ההתקפית צפויה להימשך בעוצמה גבוהה לאורך כל שעות הלילה.